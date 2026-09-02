Dos menores detenidos por el asesinato de un hombre con una puñalada en el corazón en Manresa, Barcelona

Los Mossos d'Esquadra han detenido a dos menores de edad que estarían presuntamente relacionados con el asesinato de un hombre en Manresa, Barcelona, durante la madrugada de este martes.

El 112 recibió la llamada de un hombre que alertaba de la presencia de una persona herida en plena calle sobre las cinco de la mañana.

La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) ha asumido la investigación del caso, mientras que el Ayuntamiento de Manresa ha decretado un día de duelo y ha convocado un minuto de silencio a las doce del mediodía de este miércoles.

Una puñalada en el corazón

Los detenidos tienen 15 y 16 años y el presunto asesinato se produjo durante la celebración de la fiesta mayor de Manresa. La víctima es un hombre de 45 años que presentaba varias lesiones por arma blanca, una de ellas en el corazón.

El Ayuntamiento de Manresa, a través de un comunicado, ha mostrado su "firme y rotunda" condena por los hechos, considerados de una "gravedad extrema" y que han "consternado profundamente" a la ciudad.

Los investigadores no descartan ninguna hipótesis, así como la participación de más personas además de las detenidas por los mossos este martes.