Los Mossos d'Esquadra buscan a un bebé desaparecido en una casa de Santa Bàrbara (Tarragona)

Los Mossos d'Esquadra continúan investigando la desaparición de un bebé en Santa Bàrbara, Tarragona, y siguen buscando pruebas en una vivienda donde el pasado fin de semana fueron rescatados 28 perros en estado de desnutrición y falta de higiene, además de otros animales muertos. Pese a no encontrar pruebas del bebé, la Policía Nacional ha detenido a una pareja en Valencia que tenía pendiente una requisitoria judicial de búsqueda y detención por un juzgado de Tarragona por un presunto delito de homicidio.

Por el momento, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha señalado que la plaza 2 de la sección de instrucción del tribunal de instancia de Amposta (Tarragona) tiene una causa abierta, declarada secreta, por una denuncia por la desaparición de un bebé.

El abuelo del pequeño presentó la denuncia y los Mossos d'Esquadra continúan investigando en una casa de Santa Bàrbara, que está precintada desde el viernes, para tratar de hallar pruebas sobre el paradero del bebé. Los agentes rescataron el viernes en esa vivienda a 28 perros que vivían en condiciones insalubres y el sábado encontraron otro. Además, había animales muertos en el interior.