La Plaza de España se llena de jóvenes en la primera batalla de ‘farmear aura’ en Sevilla

La Plaza de España de Sevilla se ha convertido este martes, 1 de septiembre, en el escenario de una de las tendencias juveniles más singulares surgidas en las redes sociales. Cientos de jóvenes se han congregado en este enclave de la capital hispalense para participar en la primera batalla de 'farmear aura' celebrada en la ciudad, una convocatoria nacida en TikTok que ha trasladado a la calle uno de los conceptos más reconocibles de la jerga digital.

La cita, prevista para las 19.00 horas, había sido difundida a través de las redes sociales como un encuentro abierto tanto a participantes como a espectadores. La convocatoria invitaba a los jóvenes a acercarse a la Plaza de España para presenciar o formar parte de una competición que, lejos de medir fuerza, velocidad o habilidad deportiva, premia algo mucho más difícil de cuantificar: el 'aura'.

¿Qué significa 'farmear aura'?

El término procede de la cultura de internet y utiliza el lenguaje de los videojuegos para describir la acumulación de 'puntos de aura'. En este contexto, tener aura significa proyectar presencia, seguridad, carisma o una determinada capacidad para llamar la atención sin necesidad de decir demasiado.

'Farmear', por su parte, es un término habitual en los videojuegos que hace referencia a repetir determinadas acciones para conseguir recursos, experiencia o puntos. Aplicado a las redes sociales, 'farmear aura' consiste en realizar acciones que aumenten simbólicamente la percepción de carisma, estilo o estatus de una persona.

La expresión se utiliza habitualmente con un tono humorístico. Una entrada especialmente llamativa, una respuesta ingeniosa, una acción inesperada o incluso la capacidad de mantener la calma en una situación comprometida pueden convertirse, en el lenguaje de internet, en una forma de ganar 'aura'. Por el contrario, un momento incómodo, una caída o un intento demasiado evidente de parecer interesante pueden traducirse en una pérdida de esos hipotéticos puntos.

La clave está precisamente en la exageración. El aura no es una medida real ni existe un sistema oficial de puntuación. Es un concepto nacido como meme y convertido progresivamente en una forma de valorar, de manera irónica, la presencia de una persona.

De TikTok a la calle

La particularidad de la convocatoria sevillana reside en que un fenómeno eminentemente digital ha dado el salto al espacio físico. Lo que normalmente se expresa mediante vídeos, comentarios y memes en TikTok se ha convertido en un encuentro multitudinario en uno de los lugares más reconocibles de Sevilla.

Este tipo de convocatorias reflejan cómo las redes sociales están generando nuevos códigos culturales entre los jóvenes. Expresiones que nacen como bromas dentro de determinadas comunidades digitales terminan incorporándose al lenguaje cotidiano y, en algunos casos, dando lugar a encuentros presenciales.

En una 'batalla de aura', por tanto, no se trata necesariamente de demostrar quién es más fuerte o quién realiza la mejor actuación. El objetivo es conseguir que una determinada acción transmita la mayor cantidad posible de seguridad, personalidad o carisma, siempre dentro del componente humorístico que caracteriza al fenómeno.

La Plaza de España, uno de los grandes espacios monumentales de Sevilla, se ha convertido así en el escenario físico de una tendencia que hasta hace poco pertenecía exclusivamente al universo de TikTok. Una muestra más de cómo los fenómenos nacidos en internet pueden abandonar la pantalla y convertirse en acontecimientos capaces de reunir a cientos de personas en torno a códigos que, para quienes no frecuentan estas plataformas, pueden resultar tan sorprendentes como incomprensibles.