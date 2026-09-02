Antena 3 Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

Absentismo escolar

Radiografía del absentismo en España: ¿Por qué los alumnos faltan más en etapas tempranas?

La OCDE alerta que los problemas de absentismo escolar ya no son un asunto marginal, sino que se han convertido en un desafío que afecta a las aulas en casi todos los países desarrollados. En España la tendencia es al alza, sobre todo en la etapa de primaria.

Niños corriendo en un colegio

Niños corriendo en un colegio Istock

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

En el último informe de la OCDE titulado: 'Cada día cuenta. Comprender, prevenir y responder a los problemas de asistencia escolar' nos encontramos con un aumento "constante" entre 2015 y 2023 de las ausencias de los escolares españoles (una vez por semana o cada dos semanas) y que se aleja de la tendencia media que muestran el resto de países desarrollados, y que se situó en el 15 % en 2023.

"España pertenece a un grupo de nueve sistemas educativos donde el absentismo nunca descendió y creció sostenidamente durante todo el periodo", incide este organismo que señala que Chile y Eslovaquia tienen las tasas más altas y Japón y Corea las más bajas.

En su estudio, la OCDE destaca que las trayectorias de absentismo suelen comenzar pronto y tienden a persistir: "las ausencias previas son uno de los indicadores más fiables de las futuras".

El 36 % de los estudiantes que sufrieron ausencias prolongadas en secundaria ya habían presentado este mismo problema durante la educación primaria.

Y los expertos recuerdan que tienen repercusiones muy negativas tanto en el rendimiento académico como en las habilidades sociales del alumno.

Las ausencias escolares se asocian con un menor funcionamiento ejecutivo, menor motivación, menor perseverancia y menores aspiraciones educativas; unos factores que pueden mermar aún más la capacidad de aprendizaje.

Las ausencias en primaria impactan en el desarrollo de habilidades fundamentales y en secundaria pueden derivar en problemas de comportamiento al coincidir con importantes transiciones académicas y de desarrollo madurativo.

Los problemas de salud física y mental, la desmotivación, las dificultades familiares, la inestabilidad de la vivienda o las responsabilidades de cuidado, son factores que influyen, pero también los conflictos familiares pueden alterar las rutinas.

La OCDE pide apoyo frente al absentismo y rechaza castigos

El acoso escolar y una comunicación deficiente entre la escuela y la familia contribuyen a un mayor número de ausencias, al igual que la escasa coordinación entre los centros educativos y los servicios externos.

La OCDE señala que los alumnos de primaria cuyos padres tienen estudios superiores registran tasas de absentismo más bajas que sus compañeros cuyos padres no los tienen, con una diferencia de hasta 7 puntos.

Otro factor que está creciendo es la tolerancia de los padres hacia las ausencias de sus hijos e hijas por enfermedades leves o por vacaciones durante el periodo lectivo.

"Tras la pandemia se ha observado un cambio en las actitudes parentales y una flexibilización de las normas respecto a la importancia de asistir diariamente", señala el informe.

Las políticas enfocadas a la inclusión y a dar apoyos específicos contribuye a mejorar la asistencia, mientras que las respuestas rígidas o excesivamente coercitivas pueden reforzar las desigualdades y empeorar la situación.

"Muchos sistemas utilizan medidas punitivas o basadas en multas. Estos enfoques pueden tener efectos a corto plazo, pero es poco probable que reduzcan el absentismo escolar de forma duradera por sí solos", inciden los educadores.

Las propuestas de la OCDE pasan por ofrecer apoyos en la salud física y mental específicos en la asistencia escolar. Apoyos directos en la escuela, especialmente para los estudiantes más vulnerables. Establecer legalmente las responsabilidades de las familias y autoridades y compartir datos de forma segura entre instituciones. Y flexibilizar el currículo mediante metodologías activas y opciones vocacionales

Ceuta, sumergida en el caos un mes después de la llegada masiva: "La gente se crispa y ataca a quien tiene delante, que somos nosotros"

Militares y policía en Ceuta

Publicidad

Sociedad

manifestación Ceuta

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Más de 250 municipios muestran su solidaridad en calles y plazas de España

Concentración en las calles de Ceuta.

Streaming de la manifestación en Ceuta, en directo: Las protestas no cesan y crece la tensión en las calles de la ciudad

Niños corriendo en un colegio

Radiografía del absentismo en España: ¿Por qué los alumnos faltan más en etapas tempranas?

Imagen de un coche de los Mossos d'Esquadra
Sucesos

Los Mossos d'Esquadra buscan a un bebé desaparecido en una casa de Santa Bàrbara (Tarragona)

Ferry en el puerto de Algeciras
Cádiz

Dos mujeres mueren tras caer al mar su coche en el puerto de Algeciras

Mossos d´Esquadra
Cataluña

Encuentran un bebé muerto dentro de una bolsa de basura en el barrio de La Mina, Barcelona

Una mujer que trabajaba en labores de limpieza en un edificio encontró el cuerpo.

Camarero
Despido laboral

Despido procedente a un camarero de Ibiza por un vídeo en TikTok en el que critica a sus jefes y muestra herramientas internas

Se trata de un vídeo en el que mostraba el sistema interno de cobro del establecimiento afirmando que el café costaba 20 céntimos y se vendía a 5 euros. Además, cuestionaba el sueldo de los trabajadores con 1.400 euros.

Jóvenes participan en la batalla de 'farmear aura'

La Plaza de España se llena de jóvenes en la primera batalla de ‘farmear aura’ en Sevilla

Imagen de un coche de los Mossos d'Esquadra

Dos menores detenidos por el asesinato de un hombre con una puñalada en el corazón en Manresa, Barcelona

De un migrante matando a un gato a una joven acosada: la verdad detrás de los bulos sobre la crisis migratoria en Ceuta

De un migrante matando a un gato a una joven acosada: la verdad detrás de los bulos sobre la crisis migratoria en Ceuta

Publicidad