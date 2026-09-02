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Encuentran un bebé muerto dentro de una bolsa de basura en el barrio de La Mina, Barcelona

Una mujer que trabajaba en labores de limpieza en un edificio encontró el cuerpo.

Mossos d´Esquadra

Mossos d´Esquadra Getty

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Daniel Caballero
Publicado:

Un terrible hallazgo ha tenido lugar este miércoles en el barrio de La Mina en Sant Adrià de Besòs (Barcelona). Según los Mossos, la mujer encargada de la limpieza de uno de los edificios en la calle Llevant se percató de que en el rellano del edificio había un rastro de sangre que provenía de una bolsa de basura negra y, al comprobar el contenido de su interior, ha encontrado el cuerpo sin vida de un bebé.

Estos hechos habrían ocurrido alrededor de las 14:00 horas, momento en el que varias dotaciones de Mossos d´Esquadra y del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). El Àrea d'Investigació Criminal (AIC) se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer lo que haya podido ocurrir.

Este artículo es una noticia de última hora sobre el hallazgo del cadáver de un bebé y se irá actualizando a medida vayamos conociendo más información. Para consultar la última hora prueba a refrescar la página en tu navegador. También puedes seguir toda la actualidad sobre el hallazgo del cadáver de un bebé en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter o Instagram.

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