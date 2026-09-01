Detienen en Sevilla a dos padres ebrios acusados de abandonar a sus hijos con hambre, frío y entre cucarachas

La Policía Nacional ha detenido a los padres de tres menores de edad después de localizarlos solos en el interior de su domicilio sin la supervisión de ningún adulto. Los niños presentaban un "elevado" nivel de suciedad y estaban rodeados de cucarachas.

Varios vecinos alertaros a la Policía Nacional al haber escuchado durante horas el llanto de los menores. Los agentes indicaron que no era la primera vez que dejaban a sus hijos para ausentarse. Una vez en el lugar de los hechos, no tuvieron que forzar la puerta puesto que el niño de tres años fue capaz de abrirla.

Insalubridad, insectos y hambruna

Dentro de la vivienda, encontraron a dos niños juntos en el salón, llorando, con claros síntomas de tener frío y pidiendo comida. El tercer niño, de cinco años, estaba dormido en una de las habitaciones.

Los agentes comprobaron que la vivienda presentaba unas condiciones de salubridad "muy deficientes", dado que cumulaban un "elevado nivel de suciedad", llegando incluso a presentar cucarachas y otros insectos.

A su vez, comprobaron la ausencia de ropa de los menores y artículos básicos. La Policía Nacional descubrió el fácil acceso de los menores a cuchillos, cuchillas y diversos objetos potencialmente peligrosos que "ante la falta de supervisión de un adulto, podrían haberles ocasionado lesiones".

Encontraron a los padres ebrios

La Policía Nacional ha esgrimido que los vecinos han concretado que los padres solían consumir alcohol en las inmediaciones, por lo que se estableció un dispositivo para tratar de localizarlos.

Fueron finalmente encontrados unos minutos después, en una zona próxima al domicilio y mientras consumían alcohol. Ambos presentaban un evidente estado de embriaguez, por lo que los agentes procedieron a su detención.

Los tres menores fueron trasladados al Hospital Universitario Virgen del Rocío para recibir asistencia y ser sometidos a una evaluación médica. Las actuaciones han sido trasladadas a la Fiscalía de Menores de Sevilla y a los Servicios Sociales competentes.