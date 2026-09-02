Antena 3 Noticias
Última hora
España
Madrid
Barcelona

Crisis migratoria

Albares insiste en la responsabilidad de redes rusas en la crisis de Ceuta a pesar del informe de la UE

El ministro de Asuntos Exteriores insiste en el papel de redes rusas en la gestación de la llegada masiva de migrantes a Ceuta, a pesar del informe del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) que apunta a que se dedicaron a amplificar la crisis 'a posteriori'.

Imagen de archivo del ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares

Imagen de archivo del ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares EFE

Publicidad

Ángela Clemente
Ángela Clemente
Publicado:

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha insistido en el papel de redes rusas en la gestación de la llegada masiva de migrantes a Ceuta, a pesar del informe del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) que apunta a que se dedicaron a amplificar la crisis 'a posteriori'. "Hay muchos tuits de distintas personas, algunas con tareas gubernamentales, que están disponibles y son públicos. Incluso mi colega ucraniano (Andrí Sibiga) puso un tuit ese mismo día -hoy va a estar aquí y hablaremos en sala de todo ello-, puso un tuit detallando cómo las redes rusas habían estado muy muy activas en ese momento", ha indicado Albares a EFE a su llegada a una reunión informal de ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE).

La sentencia del Supremo "se fue deformando"

Albares recordó que, en la Comisión de Exteriores del Congreso de los Diputados el pasado viernes, hizo "una descripción de todo aquello que hemos visto día a día, de cómo se fue gestando ese bulo donde se deformaba una sentencia del Tribunal Supremo que se hizo pública el día 8 de julio".

"Y cómo se fue deformando hasta el punto de que hubo un momento, el día 30, en el que directamente ya no se habla de una sentencia, sino de que la frontera con España estaba abierta en Ceuta. Por lo tanto, ahí está toda esa información", dijo.

No disponen de pruebas

Un portavoz comunitario comunicó el martes a EFE la identificación del SEAE de "intentos por parte de Rusia de sacar partido" a la crisis migratoria en Ceuta, pero que no disponen de pruebas que demuestren que la entrada masiva de miles de migrantes a finales de julio "fuera provocada por la desinformación de actores estatales extranjeros".

La postura del Gobierno

Preguntado el lunes en una entrevista en la Cadena Ser respecto al papel de otros países en esta crisis, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, apuntó a que la política exterior "valiente" de España puede haber motivado movimientos de países como Rusia o Israel para desestabilizar a través de bulos y desinformación en el ámbito de los movimientos migratorios.

Por su parte, Albares denunció en el Congreso el pasado viernes que "'megainfluencers' conservadores" como Elon Musk habían intentado dividir a los españoles y fracturar Europa con la crisis migratoria de Ceuta, presentándola como "una invasión" de hombres en edad militar.

Albares ve inaceptable que países de UE "ayudaran"

Por otro lado, Albares ha considerado inaceptable que gobiernos europeos "ayudaran a amplificar la desinformación" acerca de la crisis migratoria. "Nos estamos enfrentando a amenazas diversas y sobre esto hablaré muy claramente dentro de la sala. Tenemos amenazas híbridas, tenemos desinformación; a todo ello hay que enfrentarse, y lo que no es aceptable es que haya gobiernos europeos que hayan ayudado a amplificar la desinformación que se produjo en torno a Ceuta", ha señalado a EFE Albares a su llegada a una reunión informal de ministros comunitarios de Exteriores.

El PSOE pide al juez Pedraz que sólo la Fiscalía acceda al análisis de sus cuentas: "La intimidad debe quedar salvaguardada"

Sede del PSOE en la calle Ferraz.

Publicidad

España

Ángel Víctor Torres

VÍDEO: Abucheos y gritos de "mentiroso" a Ángel Víctor Torres tras conocerse el informe que culpa a Marruecos

Imagen de archivo del ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares

Albares insiste en la responsabilidad de redes rusas en la crisis de Ceuta a pesar del informe de la UE

El rey Felipe VI y el presidente de Ceuta

Vivas confía plenamente en que el rey Felipe VI visitará Ceuta y en su compromiso con la ciudad

Juan Lobato
Crisis Ceuta

Juan Lobato, sobre el informe que implica a Marruecos en la entrada irregular en Ceuta: "Es un tema de soberanía, hay que defender nuestra frontera"

El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín.
Crisis Ceuta

El Gobierno avisa a Almeida de que no le corresponde convocar concentraciones, sino "un acto institucional" de apoyo a Ceuta

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños
MINISTERIO DE JUSTICIA

Félix Bolaños confirma el refuerzo de 10 nuevos abogados en Ceuta tras el 'colapso judicial' por la crisis migratoria

El aumento se produce tras la llegada a Ceuta de más de 70.000 migrantes y la crecida de las agresiones sexuales en la ciudad.

Sede del PSOE en la calle Ferraz.
Caso Leire

El PSOE pide al juez Pedraz que sólo la Fiscalía acceda al análisis de sus cuentas: "La intimidad debe quedar salvaguardada"

El juez Pedraz ha pedido información a doce entidades bancarias tras la sospecha de que Santos Cerdán haya utilizado los recursos del PSOE para costear una supuesta organización destinada a boicotear causas judiciales.

Manifestación de médicos previa a la huelga de la semana próxima

Sanidad reforma el Estatuto Marco tras 20 años: máxima tensión con los médicos y luz verde a las demandas de los enfermeros

Miles de ceutíes han comenzado a concentrarse este domingo, en la Plaza de la Constitución de Ceuta en una multitudinaria

Varios municipios del PSOE anuncian que acudirán a la concentración en apoyo a Ceuta a pesar de la negativa del Gobierno

Fachada del ático en el barrio de Chamberí adquirido por la Comunidad de Madrid.

El PSOE y Más Madrid se personan como acusación popular en la investigación de la compra del ático de Chamberí

Publicidad