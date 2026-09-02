Albares insiste en la responsabilidad de redes rusas en la crisis de Ceuta a pesar del informe de la UE

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha insistido en el papel de redes rusas en la gestación de la llegada masiva de migrantes a Ceuta, a pesar del informe del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) que apunta a que se dedicaron a amplificar la crisis 'a posteriori'. "Hay muchos tuits de distintas personas, algunas con tareas gubernamentales, que están disponibles y son públicos. Incluso mi colega ucraniano (Andrí Sibiga) puso un tuit ese mismo día -hoy va a estar aquí y hablaremos en sala de todo ello-, puso un tuit detallando cómo las redes rusas habían estado muy muy activas en ese momento", ha indicado Albares a EFE a su llegada a una reunión informal de ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE).

La sentencia del Supremo "se fue deformando"

Albares recordó que, en la Comisión de Exteriores del Congreso de los Diputados el pasado viernes, hizo "una descripción de todo aquello que hemos visto día a día, de cómo se fue gestando ese bulo donde se deformaba una sentencia del Tribunal Supremo que se hizo pública el día 8 de julio".

"Y cómo se fue deformando hasta el punto de que hubo un momento, el día 30, en el que directamente ya no se habla de una sentencia, sino de que la frontera con España estaba abierta en Ceuta. Por lo tanto, ahí está toda esa información", dijo.

No disponen de pruebas

Un portavoz comunitario comunicó el martes a EFE la identificación del SEAE de "intentos por parte de Rusia de sacar partido" a la crisis migratoria en Ceuta, pero que no disponen de pruebas que demuestren que la entrada masiva de miles de migrantes a finales de julio "fuera provocada por la desinformación de actores estatales extranjeros".

La postura del Gobierno

Preguntado el lunes en una entrevista en la Cadena Ser respecto al papel de otros países en esta crisis, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, apuntó a que la política exterior "valiente" de España puede haber motivado movimientos de países como Rusia o Israel para desestabilizar a través de bulos y desinformación en el ámbito de los movimientos migratorios.

Por su parte, Albares denunció en el Congreso el pasado viernes que "'megainfluencers' conservadores" como Elon Musk habían intentado dividir a los españoles y fracturar Europa con la crisis migratoria de Ceuta, presentándola como "una invasión" de hombres en edad militar.

Albares ve inaceptable que países de UE "ayudaran"

Por otro lado, Albares ha considerado inaceptable que gobiernos europeos "ayudaran a amplificar la desinformación" acerca de la crisis migratoria. "Nos estamos enfrentando a amenazas diversas y sobre esto hablaré muy claramente dentro de la sala. Tenemos amenazas híbridas, tenemos desinformación; a todo ello hay que enfrentarse, y lo que no es aceptable es que haya gobiernos europeos que hayan ayudado a amplificar la desinformación que se produjo en torno a Ceuta", ha señalado a EFE Albares a su llegada a una reunión informal de ministros comunitarios de Exteriores.