Buscan a dos menores de 14 y 15 años tras una semana desaparecidas en Carcaixent, Valencia

Dos menores mantienen en vilo al pueblo de Carcaixent (Valencia); las niñas de 14 y 15 años están desaparecidas desde el pasado lunes 24 de agosto. Las dos jóvenes, que son amigas, fueron vistas por última vez ese día en su municipio de residencia. Sus familias continúan sin tener noticias de ellas y han hecho un llamamiento a la ciudadanía para recabar cualquier información que pueda ayudar a localizarlas.

Una semana desde su desaparición

El Ayuntamiento de la localidad valenciana celebró una reunión ayer para analizar cómo va el proceso de búsqueda de las niñas justo cuando se cumplía una semana de su desaparición. El Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES) ha realizado una descripción física de las menores para que, en caso de verlas, puedan ser identificadas y se establezca contacto con las autoridades responsables del caso de desaparición.

Las autoridades piden colaboración ciudadana

El Ayuntamiento de Carcaixent, la Fundación ANAR y el Centro Nacional de Desaparecidos han pedido colaboración ciudadana a través de sus canales oficiales para tratar de localizar a las dos menores.Cualquier persona que pueda aportar información sobre su paradero puede ponerse en contacto con la Guardia Civil en el teléfono 062 o con ANAR en el 116000.