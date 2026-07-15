El sospechoso del atropello mortal de Nikoline habría limpiado su furgoneta con lejía para borrar posibles pruebas

Nikoline era una joven noruega de 17 años que murió tras ser atropellada por una furgoneta en la A-7, a su paso por Mijas (Málaga). Tras la detención del presunto responsable del atropello mortal, Diario Sur ha publicado que la Guardia Civil sospecha que, poco antes de ser arrestado, limpió su vehículo con lejía en un supuesto intento de eliminar pruebas del accidente, del que presuntamente se dio a la fuga, según apunta 'Diario Sur'.

El detenido es un español de 46 años, vecino de Calahonda, localidad cercana al municipio malagueño de Mijas. La furgoneta que conducía, una Ford blanca, presentaba daños compatibles con el impacto que causó la muerte de la joven.

Su detención se produjo el 13 de julio, ocho días después del suceso. El hombre era conocido por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y contaba con antecedentes.

Contradicciones y un presunto intento de borrar pruebas

La principal hipótesis de la investigación sostiene que atropelló a Nikoline durante la madrugada del 6 de julio y que, tras abandonar el lugar del siniestro, condujo hasta su domicilio, donde fue visto limpiando la furgoneta con lejía. En una primera declaración, el sospechoso negó cualquier implicación en los hechos, aunque incurrió en varias contradicciones que reforzaron las sospechas de los investigadores.

A estas sospechas se sumó otro elemento clave. En el kilómetro 1.027 de la A-7, donde se produjo el atropello sobre las 5.20 horas del lunes 6 de julio, los agentes localizaron restos de cristales compatibles con un turismo o una furgoneta, lo que permitió descartar la hipótesis inicial que apuntaba a un camión como responsable del siniestro. También hallaron el teléfono móvil de la víctima, una pieza clave para reconstruir sus últimos movimientos.

Fuentes próximas al caso aseguran que el detenido mintió tanto sobre el recorrido que realizó aquella madrugada como sobre el origen de los daños que presentaba su furgoneta. Los restos de cristal, las contradicciones de su declaración y la limpieza del vehículo con lejía terminaron por estrechar el cerco sobre este vecino de Calahonda, padre de una familia numerosa y con experiencia como albañil.

La investigación ha contado con la colaboración de dos unidades especializadas de la Guardia Civil: el GIAT (Grupo de Investigación y Análisis del Tráfico) y el ERAT (Equipo de Reconstrucción de Accidentes de Tráfico). La detención supone un avance clave en unas pesquisas que continúan abiertas para esclarecer por completo las circunstancias del atropello mortal.

Los pasos de Nikoline la noche de su muerte

Esa noche, la menor había salido de fiesta en Puerto Banús (Marbella) y abandonó la zona en un VTC junto a otros dos jóvenes. El conductor fue localizado de inmediato y declaró que la adolescente pidió bajarse en plena autovía, cerca de las urbanizaciones y hoteles donde se alojaba.

Nikoline se encontraba de vacaciones en la Costa del Sol desde el 19 de junio y tenía previsto regresar a Noruega el mismo lunes del siniestro. Durante ese fin de semana, la Guardia Civil tomó declaración a numerosos testigos para reconstruir las últimas horas de la joven. Según relató una amiga a la familia, la vio por última vez entre las 3.00 y las 4.00 horas en una discoteca de Puerto Banús. La adolescente fue al baño y, cuando regresó, Nikoline ya no estaba. Fuentes de la Guardia Civil de Tráfico indicaron a Sur que la menor no abandonó el local sola.

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