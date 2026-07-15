Los casos de ébola se disparan en la República Democrática del Congo

Médicos Sin Fronteras (MSF) ha pedido reforzar de forma urgente la respuesta internacional ante el rápido avance del brote de ébola en la República Democrática del Congo (RDC), que ya supera los 2.000 casos confirmados y ha causado más de 750 muertes.

La organización advierte de que la epidemia, provocada por el virus de Bundibugyo, es el tercer mayor brote de ébola registrado y el de crecimiento más rápido hasta la fecha.

En los últimos dos meses, el número de casos confirmados se ha triplicado, pasando de 650 a más de 2.000 a fecha de 13 de julio, mientras que el número de fallecidos se ha multiplicado por más de cinco, pasando de 130 a más de 750.

La epidemia ya ha superado la mitad del número de casos registrados durante el brote de ébola de 2018-2020 en la RDC, que duró casi dos años

La falta de medios multiplica el riesgo de contagios

MSF alerta de que la expansión del virus hacia nuevas zonas, la falta de acceso a atención médica y la saturación del sistema sanitario dificultan el control de la epidemia. La provincia de Ituri concentra cerca del 90 % de los casos, mientras que muchos pacientes llegan a los centros de tratamiento en estado crítico.

La organización reclama más recursos para reforzar la vigilancia epidemiológica, el diagnóstico, el rastreo de contactos, la atención a los pacientes y el trabajo con las comunidades, además de mantener otros servicios sanitarios esenciales.

Más de 2.200 personas participan en la respuesta de MSF al ébola

Actualmente, MSF gestiona siete centros de tratamiento y más de 15 unidades de aislamiento en el este del país. La ONG insiste en que solo una respuesta internacional más sólida permitirá contener un brote que se desarrolla en un contexto de conflicto, desplazamientos y otras emergencias sanitarias como el cólera y la malaria.

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