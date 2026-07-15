Así ha sido el momento de la caída de la verja de Gibraltar

Del lado de las autoridades el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, y el alcalde de La Línea de la Concepción (Cádiz), Juan Franco, pero también centenares de personas quisieron ser testigos de este momento histórico.

La demolición de la verja que simboliza uno de los pasos fronterizos más pequeños del mundo ha sido un momento muy emocionante tanto para vecinos gibraltareños como de La Línea. Fabian Picardo y Juan Franco Han sido las primeros en atravesar este paso fronterizo y en expresar la emoción de ser testigos de este hito.

El tratado entre la UE y Reino Unido sobre el encaje del Peñón en el Brexit entró en vigor a las 00:00 horas de este 15 de julio. Se sigue así garantizando la libre circulación entre personas y mercancías entre el Peñón y la UE y es el último fleco que quedaba por resolver del traumático divorcio que el Brexit supuso entre la UE y Reino Unido.

Este acuerdo contempla la integración de la colonia británica en el espacio a Schengen de la mano de España e inaugura una nueva etapa en la zona, especialmente para los 15.000 trabajadores transfronterizos que cada día entran al Peñón.

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