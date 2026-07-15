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Unos 160 detenidos por incidentes en París y Lyon tras la derrota de Francia ante España

En París, 141 personas fueron arrestadas y la mayoría de ellas, fue por lanzar morteros pirotécnicos contra agentes de policía y servicios de emergencia.

Imagen de un furgón de la policía en Fracia

Imagen de un furgón de la policía en Fracia Europa Press

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Alba Gutiérrez
Publicado:

Unas 160 personas han sido detenidas en París y Lyon tras los incidentes registrados al término de la semifinal del Mundial que Francia perdió por 2-0 frente a España. Así lo han detallado fuentes policiales citadas por los medios franceses BFMTV y Le Parisien. En concreto, en la región de París han sido arrestadas 141 personas. En su mayoría, han sido detenidas por el lanzamiento de morteros pirotécnicos contra agentes de policía y servicios de emergencia. Pese a la cantidad de incidentes, no han causado heridos graves.

Con el final del partido, en el centro de Lyon se vivieron momentos de tensión. Allí los agentes detuvieron a una veintena de jóvenes. Tal y como indican en el periódico francés Actu Lyon, varios grupos de jóvenes lanzaron fuegos artificiales al aire y muchos de ellos apuntaban a los agentes de policía que se encontraban en la plaza.

Asimismo, se registraron ataques con mortero contra unidades de intervención antidisturbios. Según detallan, la Policía utilizó gases lacrimógenos para dispersar a la multitud en la plaza Bellecour, la Rue de la République y la Rue de la Barre. También lanzaron gases lacrimógenos en respuesta a un ataque con morteros en la estación de metro, la cual permaneció cerrada durante la noche.

Durante la noche, también se incendiaron contenedores de basura y cuatro personas fueron arrestadas por lanzar proyectiles y morteros.

En X, la prefectura de la región del Ródano indicó que "los grupos estaban siendo dispersados y los autores de los hechos ya estaban siendo detenidos".

Una persona resultó herida de bala en un barrio de Lyon cuando finalizaba el partido

Además de estos disturbios, un hombre resultó herido de bala alrededor de las 23:00 horas, momento en el que finalizaba el partido entre Francia y España. Este hecho ocurrió en el barrio de La Guillotière en Lyon.

Por el momento, se desconocen los motivos del ataque y el estado de la víctima.

Francia desplegó 70.000 efectivos ante el riesgo de incidentes

Antes de que comenzase el partido de la semifinal, Francia movilizó a 70.000 agentes en todo el territorio nacional con el objetivo de garantizar lo máximo posible la seguridad.

El ministro del Interior, Laurent Núñez, aseguró que el partido de semifinales era una jornada especialmente compleja al coincidir con las celebraciones de la Fiesta Nacional.

Según explicó Núñez, el dispositivo tendría como fin prevenir posibles disturbios y responder de forma inmediata ante actos de violencia o degradaciones, después de que las celebraciones tras los cuartos de final del Mundial se saldaran con 89 detenciones y varios incidentes aislados, como el fallecimiento de una adolescente por accidente.

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