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Nuevas pistas sobre la muerte de Nikoline: la menor cogió un VTC y pidió bajarse en mitad de la autopista

Fue atropellada por un vehículo que se dio a la fuga y siguen buscando al conductor.

Nikoline, la menor noruega desaparecida en Marbella

Nikoline, la menor noruega desaparecida en Marbella Redes sociales

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Pepe Ribas
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Nikoline, la adolescente noruega de 17 años atropellada mortalmente en la madrugada del 6 de julio en la A-7, en su paso por Mijas, solicitó previamente un servicio de VTC en Puerto Banús, en la localidad malagueña de Marbella. La menor de edad solicitó al conductor del coche bajarse en ese mismo punto donde sucedieron los hechos. Continúa la búsqueda del conductor que le arrebató la vida a la adolescente y se dio a la fuga.

En paradero desconocido durante horas

La familia de la menor confirmó que no se tenía información de ella y que entre las 3:00h y las 4:00h fue vista por última vez con sus amigos en una discoteca en Puerto Banús. El siniestro se produjo a las 5:20h del lunes 6 de julio en el kilómetro 1027 de la A-7 en sentido Marbella, momento en que varios testigos llamaron al servicio de emergencias para informar del atropello de la joven .De inmediato se avisó al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil de Tráfico, que se ha hecho cargo de las investigaciones, y a Mantenimiento de Carreteras. La víctima logró ser identificada por que su familia había puesto una denuncia después de que no consiguieran comunicarse con ella tras estar viendo el partido de la selección de fútbol de Noruega, que se disputaba contra Brasil en la noche del 5 de julio.

La Guardia Civil sigue investigando

El subdelegado del Gobierno, Javier Salas, ha explicado este jueves que "todo hace pensar que es un atropello pero se están investigando todos los detalles del caso". La Guardia Civil sigue adelante con la investigación para intentar establecer cuáles son las circunstancias que rodean al atropello mortal y lograr identificar y localizar al conductor del vehículo implicado.

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