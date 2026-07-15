Noticias de hoy, miércoles 15 de julio de 2026

'La Roja' barrió a Francia y 16 años después volvemos a una Final del Mundial.

España tumba a Francia

El miedo a Francia se acabó en pocos minutos, con el quinto gol de Oyarzábal en este Mundial.¡Qué baño de la selección española a los franceses! España, con su juego, ha presentado su firme candidatura a llevarse la copa dorada.

La Roja ya está en la final

Ya están en la final de Nueva York y cómo lo han celebrado los nuestros en el vestuario. Bien que se han ganado unas horas libres que han disfrutado con sus familias antes de viajar a la Gran Manzana para enfrentarse al ganador de la segunda semifinal: Inglaterra-Argentina.

Así ha celebrado la familia real la victoria

Quienes también han saltado con 'La Roja' han sido ellos. La Familia Real. Han publicado en sus redes sociales este vídeo inédito. El Rey Felipe VI y la Reina Letizia junto a la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, vestidos con la camiseta de la selección, han celebrado así el pase a la final de España.

España vibra con la selección

España vibra con la selección. El país entero ha saltado con los dos goles que nos dan el pase a la final. La selección convence y soñamos ya con bordar la segunda estrella en la camiseta, un sueño que está a un paso de hacerse realidad.