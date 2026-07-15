Efemérides de hoy 15 de julio de 2026: ¿Qué pasó el 15 de julio?

El 15 de julio de 2008, la Real Federación Española de Fútbol nombra a Vicente del Bosque seleccionador nacional absoluto de España. El exentrenador del Real Madrid asume el cargo justo después de que España se proclamara campeona de la Eurocopa 2008, tras 44 años sin títulos. Su candidatura, impulsada por Fernando Hierro (quien ejercía de director deportivo dentro de la federación), tenía por delante un proyecto prometedor a la vez que complicado. Luis Aragonés había conseguido formar un grupo ganador capaz de ganar a selecciones europeas históricas como Alemania o Italia. Con el objetivo de clasificar al Mundial de 2010 de Sudáfrica ahora era el momento de que España demostrara al resto de países del mundo de lo que era capaz.

Un 15 de julio, pero de 2011, se estrena en cines a nivel mundial 'Harry Potter y las reliquias de la Muerte: Parte 2', el capítulo final de la franquicia cinematográfica basada en las novelas de J.K. Rowling. Millones de espectadores en todo el planeta acudieron a las salas para presenciar el desenlace del enfrentamiento entre Harry Potter y Voldemort, generando una expectación unánime. En su primer fin de semana de exhibición, la cinta recaudó 483,2 millones de dólares, estableciendo el récord del mejor estreno mundial de la historia del cine hasta esa fecha. Tanto el público como la crítica especializada respaldaron positivamente la adaptación que puso punto final a la saga de fantasía.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 15 de julio y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 15 de julio?

1834.- Supresión definitiva del Tribunal de la Inquisición en España.

1902.- Se inaugura en París la Conferencia Internacional para la represión de la trata de blancas. Ocho años después se suprime su tráfico.

1953.- IBM anuncia el lanzamiento de su ordenador IBM 650, el primero que produjo en serie.

1965.- La sonda estadounidense 'Mariner IV' transmite las primeras imágenes de la superficie de Marte.

1971.- Franco dicta por ley que el príncipe Juan Carlos asuma la Jefatura del Estado por ausencia o enfermedad suya.

1983.- Sega lanza en Japón su primera videoconsola de sobremesa, la SG-1000, y su competidora Nintendo comercializa la consola de videojuegos, Famicom o NES.

1987.- El Gobierno de Taipei levanta la ley marcial en Taiwán, vigente desde 38 años antes cuando los nacionalistas huyeron de la China continental.

1997.- El presidente serbio Slobodan Milosevic es elegido presidente de la República Federal de Yugoslavia (Serbia y Montenegro) por el Parlamento.

2002.- India elige a Abdul Kalam, padre del programa atómico nacional, presidente.

2002.- India elige a Abdul Kalam, padre del programa atómico nacional, presidente.

2024.- El presidente de Ruanda, Paul Kagame, gana las presidenciales con más del 99 % de los votos.

¿Quién nació el 15 de julio?

1606.- Rembrandt Harmenszoon van Rijn, pintor holandés.

1946.- Linda Ronstadt, cantante estadounidense.

1953.- Jean-Bertrand Aristide, expresidente haitiano.

1955.- Carlos Iglesias, actor español.

1959.- Vincent Lindon, cineasta francés.

1961.- Forest Whitaker, actor estadounidense.

1976.- Diane Kruger, actriz alemana.

¿Quién murió el 15 de julio?

1885.- Rosalía de Castro, poetisa española.

1904.- Antón Chejov, escritor ruso.

1921.- Alfonso de Guimaraens, poeta brasileño.

1997.- Giovanni Versace, modisto italiano.

2003.- Roberto Bolaño, escritor chileno.

2015.- Manolo de Vega, humorista español.

2023.- Francisco Ibañez, creador español de cómics y 'padre' de personajes como Mortadelo y Filemón.

¿Qué se celebra el 15 de julio?

Hoy, 15 de julio, se celebra el Día Mundial de las Habilidades de la Juventud.

Horóscopo del 15 de julio

Los nacidos el 15 de julio pertenecen al signo del zodiaco Cáncer.

Santoral del 15 de julio

Hoy, 15 de julio, se celebran santa Rosalía y san Buenaventura de Bagnoregio.