Pedro Sánchez y Mariano Rajoy comparten un mismo deseo: "A por la segunda estrella"

Una semifinal inolvidable la que se vivió anoche en Dallas (Estados Unidos) para la selección española. Un 0-2 que ha impulsado a los jugadores de Luis de la Fuente a la tan ansiada final de este Mundial 2026. Y lo que mejor nos ha sabido a los seguidores de la Roja: que haya sido contra Francia, el eterno rival de nuestra nación.

El combinado nacional firmó un partido muy serio y logró imponerse a una de las favoritas del torneo, desatando la euforia entre los aficionados españoles tanto en las gradas como desde sus casas. El pitido final dio paso a una auténtica celebración colectiva que rápidamente se trasladó a las redes sociales, donde miles de usuarios compartieron mensajes de felicitación y orgullo por el pase a la gran final.

Sánchez y Feijóo no discrepan en una cosa: su amor por la Roja

No solo los aficionados nos hemos emocionado y celebrado esta victoria, nuestros políticos también lo han hecho y lo han compartido a través de sus redes sociales. Tanto miembros del Gobierno como representantes de la oposición quisieron felicitar a los jugadores y al cuerpo técnico por el histórico triunfo, destacando el esfuerzo, el compromiso y la ilusión que ha despertado la selección en todo el país.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fue uno de los primeros en reaccionar a través de su cuenta de X. En su publicación escribió: "ESPECTACULAR ¡A LA FINAL! Una vez más, la selección nos hace soñar. ¡Vamos España!". El mensaje fue acompañado por una imagen celebrando la clasificación y en pocos minutos acumuló miles de visualizaciones, comentarios y compartidos.

También el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, quiso sumarse a las felicitaciones con un mensaje en la misma red social. "¡VAMOS! ¡Enhorabuena! ¡Impresionante! Toda España está con vosotros. A por la segunda estrella. ¡¡¡Viva España!!!", escribió, trasladando su apoyo a la selección antes de la gran final.

Otros políticos tanto a nivel nacional como internacional también se alegraron y felicitaron a la selección española por su gran victoria. Entre ellos, Santiago Abascal, compartió un tweet orgulloso de España. Sin embargo, el líder de Vox fue bastante escueto. "¡VIVA ESPAÑA!" fueron las palabras que escribió Abascal, corto pero contundente.

Por otro lado, a nivel internacional, y aunque el seleccionador de la plantilla francesa no se mostró muy contento con el resultado en la rueda de prensa posterior al partido, Emmanuel Macron sí quiso felicitar a su país vecino. Mientras Didier Deschamps afirmaba que "el árbitro no estaba cualificado para llevar una semifinal de Mundial", el presidente francés compartió estas palabras a través de X: ¡Bravo a España por esta clasificación! Gracias a los Bleus por llevar nuestros colores con compromiso. La derrota de esta noche es difícil de asimilar, pero este equipo es joven y prometedor.

Rajoy celebra a España tras la polémica

Quien también reaccionó tras el pase de España a la final fue el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a través de su habitual columna deportiva en El Debate. Después de la polémica generada por sus declaraciones previas al encuentro -en las que aseguró que Francia era una selección "de altísimo nivel, pero que juega sin franceses", unas palabras que fueron calificadas de racistas por parte de la opinión pública-, Rajoy aprovechó la victoria de la Roja para felicitar al equipo de Luis de la Fuente. En su artículo destacó el "sobresaliente" papel de la selección durante el Mundial y recordó que España disputará la segunda final de su historia, subrayando que el logro "no se lo regaló nadie". Además, dedicó parte de su texto a responder a las críticas recibidas por sus comentarios antes de la semifinal, reprochando a quienes, a su juicio, centraron el debate en esa controversia.

España, a un paso de la segunda estrella

La selección española ya está entre las dos mejores del Mundial 2026 tras imponerse con autoridad a Francia en una semifinal que quedará para el recuerdo. El equipo dirigido por Luis de la Fuente buscará ahora conquistar su segundo título mundial, un logro que solo consiguió en Sudáfrica 2010. La victoria frente al conjunto francés ha reforzado la ilusión de una afición que vuelve a soñar con levantar el trofeo más prestigioso del fútbol internacional. Mientras llega ese momento, las felicitaciones y los mensajes de apoyo continúan multiplicándose en las redes sociales, reflejando la unión que el fútbol es capaz de generar en una noche para el recuerdo.

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