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EEUU anuncia la ejecución de una ofensiva militar contra Irán y reanuda el bloqueo naval a sus puertos

EEUU ha anunciado una ofensiva militar contra Irán en la que asegura que ha conseguido dar un golpe a su capacidad militar para amenazar el tráfico marítimo comercial.

El presidente de EEUU, Donald Trump, en una imagen de archivo

El presidente de EEUU, Donald Trump, en una imagen de archivo Europa Press

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Laura Simón
Laura Simón
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El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) ha anunciado la finalización de una nueva ofensiva militar contra Irán, en la que sus fuerzas atacaron decenas de objetivos militares ubicados cerca del estrecho de Ormuz y en distintas zonas costeras del país.

La operación, que finalizó a las 22:00 hora del este (02:00 GMT del miércoles) tras unas siete horas de bombardeos, incluyó el empleo de aviones de combate, drones y buques de guerra estadounidenses. Los buques fueron los encargados de lanzar municiones de precisión contra instalaciones de misiles y drones, capacidades navales y sistemas de defensa costera iraníes.

Deterioro de la capacidad militar iraní

Los ataques de EEUU tuvieron como resultado el deterioro adicional de la capacidad militar iraní para amenazar el tráfico marítimo comercial y a las tripulaciones civiles que navegan por el estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el comercio mundial de petróleo.

El mando militar agregó que la ofensiva coincidió con la reanudación del bloqueo naval estadounidense a embarcaciones con destino u origen en puertos iraníes y aseguró que las fuerzas de EEUU permanecen "vigilantes, letales y preparadas" para ejecutar nuevas operaciones si así lo ordena el presidente, Donald Trump.

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