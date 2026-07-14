Un detenido por la muerte de Nikoline, la joven de 17 años atropellada en la A-7 en Mijas

La investigación sobre el atropello mortal de Nikoline, la joven noruega de 17 años fallecida tras ser arrollada cuando cruzaba la autovía A-7 a la altura de Mijas, ha dado un giro con la detención del presunto conductor que huyó del lugar del accidente. La Guardia Civil lo arrestó este lunes tras identificar un vehículo con daños compatibles con el impacto.

El atropello se produjo el pasado 6 de julio, alrededor de las 5:20 horas, en el punto kilométrico 1,027 de la A-7. En un primer momento, un testigo apuntó a que el vehículo implicado podría ser un camión, pero los restos hallados por los investigadores en la calzada llevaron a centrar la investigación en un turismo, según ha publicado Sur. Esa pista permitió localizar un coche con desperfectos compatibles con el siniestro y detener a su conductor.

Las pesquisas también han permitido reconstruir los últimos movimientos de la víctima gracias al teléfono móvil que fue localizado en las inmediaciones del lugar del atropello. La joven había pasado la noche en Puerto Banús (Marbella) con un grupo de amigos y regresaba en un vehículo de transporte con conductor (VTC), que compartía con otros dos jóvenes. Según declaró el conductor, Nikoline pidió bajarse antes de llegar a su destino, en un tramo de la A-7 situado en el término municipal de Mijas, donde se alojaba durante sus vacaciones.

La menor se encontraba en la Costa del Sol disfrutando de unos días de descanso y tenía previsto regresar a Noruega el mismo día en que perdió la vida. Al no conseguir contactar con ella, sus padres difundieron un mensaje urgente en redes sociales para denunciar su desaparición. La última vez que fue vista con vida fue en la discoteca Funky Buddha, en Puerto Banús, acompañada por un grupo de jóvenes noruegos.

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