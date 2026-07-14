La Princesa Leonor, sobre los galardonados en los Premios Princesa de Girona 2026: "Mis influencers favoritos son inteligentes naturales"

En el Gran Teatre del Liceu de Barcelona se han celebrado los Premios Princesa de Girona 2026. La princesa Leonor ha cerrado la ceremonia con un discurso en el que ha felicitado a los galardonados considerándolos sus "influencers preferidos", debido a la importancia de los motivos por los cuales han sido premiados. "Vamos a dejar de llamarlos influencers. Desde ahora son oficialmente para mí: inteligentes naturales", añadía la princesa.

Tras alabar a los seis jóvenes premiados, la heredera de la Corona ha recordado su la semana pasada a Zaragoza, cuando acompañó a su hermana la Infanta Sofía "y allí escuchamos a muchos profesores". "Soy de las que piensa que el talento se descubre y se cultiva, se comprende y se cuida", ha declarado la Princesa.

Además, se ha referido a la Infanta Sofía: "Lo dijo mi hermana, son esos buenos maestros que protegen el tiempo sagrado del aprendizaje quienes nos permiten comprender el mundo y desarrollar criterio propio. Y de esa comprensión y ese criterio surge el talento".

La Princesa ha terminado su intervención con una petición y un agradecimiento: "Desde este Gran Teatro del Liceo, desde este gran escenario, esta fundación que presido lanza un mensaje claro: protege al talento joven con el acompañamiento exacto, justo cuando es necesario. Gracias a todos los que lo hagan posible".

Los seis galardonados son la cineasta Gemma Blasco, el emprendedor social Hatim Azahri, las empresarias Patricia Aymà y Mercedes Bidart y los investigadores Rafael Luque y José Eduardo Méndez, a quienes la princesa Leonor entregará los premios Princesa de Girona 2026.

Bajo el lema de la fundación 'Talento joven en acción', los ganadores han animado a los jóvenes a descubrir su habilidad y talento interior para conseguir un futuro mejor. El director general de la fundación, Salvador Tosqué, ha defendido que "todos los jóvenes tienen un talento interior y necesitan espacios para desarrollarlo".

El rey cede más protagonismo a su hija Leonor

Al igual que ocurrió en Oviedo el pasado octubre en los Premios Princesa de Asturias, el rey ha cedido este martes un mayor protagonismo a su hija mayor como heredera de la Corona en la ceremonia de los Premios Princesa de Girona en el Gran Teatre del Liceu.

"La princesa Leonor cerrará ya desde hoy este acto con su mirada personal" hacia los galardonados, ha afirmado el rey, que ha tomado la palabra en esta ocasión al inicio de la ceremonia en lugar de clausurarla, como hacía tradicionalmente: "Veo caras de sorpresa. Tranquilos, no voy a hacer de presentador", ha bromeado el jefe del Estado. Además, recalca que, como presidenta de honor, Leonor de Borbón consolida así su compromiso con la Fundación Princesa de Girona. También ha garantizado que él mismo, la reina Letizia y la infanta Sofía seguirán apoyando la fundación.

El rey Felipe VI, había presidido esta mañana la reunión del Patronato de la Fundación Princesa de Girona, en la que se ha aprobado la incorporación de nuevos patronos.

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