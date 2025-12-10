El sistema de pulseras actualizará su cobertura para mejorar su eficacia e informar a los jueces

Igualdad detalla que esta iniciativa persigue optimizar este recurso de geolocalización de agresores machistas con orden de alejamiento. Estos sistemas funcionan con cobertura móvil. Por eso piden que el mapa de cobertura se actualice de forma periódica con todos los operadores nacionales del sector. Lo que se pretende es que los órganos judiciales sepan dónde es eficaz instalar estas pulseras y dónde no, en función de la cobertura existente. La mayoría de los fallos han sido en zonas rurales

El Ministerio que dirige Ana Redondo remitirá al Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) esta información cuando esté disponible, para que pueda difundirla a las autoridades judiciales que deben decidir sobre la instalación de estos dispositivos. También lo pondrá a disposición de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Hace unas semanas el Ministerio de Igualdad informó de que se han puesto en marcha una investigación interna y una auditoría externa para examinar los fallos detectados en el sistema Cometa.

Mejoras reclamadas

El Observatorio contra la Violencia de Genero del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) reclamó estas mejoras esta misma semana porque los fallos en la geolocalización de las pulseras son de las “incidencias más recurrentes”, según dijo la presidenta del Observatorio, Esther Rojo, en una entrevista . Fuentes de Igualdad aseguran, sin embargo, que la iniciativa ha partido del ministerio. Sea como sea, ya existen mujeres que piensan reclamar ante los fallos del sistema

Una de las intenciones es incluir informes que serán trasladados a la Policía para facilitar “la plena colaboración institucional” contra la violencia machista, según una nota de Igualdad. También se dará cuenta del resultado de dichos informes al Observatorio de Violencia de Género del CGPJ para que, junto a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ―de la que depende el sistema Cometa―, lo difunda “a todas las autoridades judiciales”.

El sistema Cometa se creó para monitorear a los agresores machistas sobre los que pesa una orden de alejamiento. Se hace a través de unas pulseras que geolocalizan a ambos y avisan a las autoridades en caso de que el maltratados se acerque a la víctima. Sin embargo, la utilidad de estos dispositivos ha quedado en entredicho desde que en septiembre del año pasado se descubrieron fallos que provocaron que durante unos meses no se pudieran conocer los movimientos de los agresores antes del 20 de marzo de 2024.

Las incidencias se produjeron porque el Ministerio cambio la empresa que las gestiona y se renovaron los dispositivos y algunas funciones del servicio, lo que provocó vulnerabilidades. Una de ellas fue precisamente que las zonas rurales quedaron más desprotegidas porque, al cambiar de proveedor, muchas de ellas quedaron sin cobertura, lo que provoca que las alertas tarden más en llegar a las víctimas y que la ubicación de los agresores sea imprecisa. El nuevo mapeo que ha anunciado el Ministerio trata de solucionar de manera provisional esa parte del problema porque, hasta mayo de 2026, el contrato con el actual proveedor sigue en vigor

