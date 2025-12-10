Donald Trump carga contra la inmigración: "¿Por qué solo aceptamos gente de países de mierda?"

El presidente de EEUU Donald Trump ha hecho un llamamiento a la inmigración selectiva criticando el tipo de ciudadanos que llega a su país. El líder estadounidense no quiere que haya inmigraciones del tercer mundo. Mantiene Trump que muchos de los países de los que llegan inmigrantes son "lugares repugnantes plagados de delincuencia". Además, vuelve a cargar contra Europa por sus políticas migratorias, dice que serán su final.

"¿Por qué solo aceptamos gente de países de mierda? ¿Por qué no podemos traer gente de Noruega, Suecia...? solo unos pocos, traigan algunos de Dinamarca", espetaba.

"Europa es un grupo de países en decadencia dirigidos por líderes débiles"

Trump ha vuelto a golpear a Europa con uno de sus ataques describiéndola como "un grupo de países en decadencia dirigidos por líderes débiles".

Es conocida su animadversión hacia Europa. Trump ha advertido de una desaparición cercana de la civilización Europea diciendo que está liderada por gente débil y advirtiendo de su declive afirmando que es mucho más lo que le separa que lo que le une de sus aliados europeos.

Trump se pronuncia sobre la escalada militar en la frontera entre Tailandia y Camboya

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que llamará a los líderes de Tailandia y Camboya debido a la escalada militar en la frontera entre los dos países, lo que viola el acuerdo de paz firmado en octubre pasado en Malasia en el que Washington actuó como mediador.

El republicano reiteró que la pacificación del conflicto entre Bangkok y Nom Pen -que mantienen una disputa territorial histórica- forma parte de la lista de ocho guerras que asegura haber acabado desde que retornó al poder en enero de este año. "Lamento decir esto (...) Camboya y Tailandia arrancaron hoy (nuevos enfrentamientos) y mañana tendré que hacer una llamada telefónica", expresó.

Entre aplausos de simpatizantes, el mandatario preguntó quién más podía decir, como él, que hará una llamada y detendrá una guerra "entre dos países muy poderosos", en alusión a Tailandia y Camboya.

