Otra menor sufrió complicaciones por el mismo anestesista que sedó a la niña que murió en Alzira

Una tercera menor sufrió trastornos de salud por la anestesia recibida en una clínica privada en la localidad valenciana de Paterna, por el mismo especialista que sedó a la niña de 6 años en Alzira, que murió el pasado mes de noviembre.

La víctima se trata de una niña de 5 años que fue atendida el día anterior a los sucesos ocurridos con las otras dos menores, y también tuvo que acudir al hospital, según han detallado fuentes de la Policía Nacional a EFE. Mientras tanto, la Policía continúa investigando los hechos ocurridos en la clínica de Alzira.

Tal y como recoge el diario Las Provincias, el especialista trabajaba en clínicas de Valencia, Paterna y Sagunto. Por ello, la Policía y los inspectores de la Consellería de Sanidad extendieron la investigación a estos centros médicos.

El especialista está acusado de imprudencia profesional, hurto y omisión del deber de socorro

El anestesista es señalado por los delitos de homicidio por imprudencia profesional, lesiones por imprudencia profesional, hurto y omisión del deber de socorro. Además, la dueña de la clínica dental privada de Alzira, está acusada de los delitos de omisión del deber de socorro y contra la salud pública.

Asimismo, el especialista quedó en libertad con medidas cautelares el pasado 4 de diciembre tras ser detenido por homicidio imprudente. La jueza consideró que no se daban las condiciones para la prisión provisional, puesto que no apreció riesgo de fuga. No obstante, deberá comparecer de forma periódica ante el juzgado. Además, se le ha retirado el pasaporte y no puede salir de España.

Fue el pasado 20 de noviembre cuando la menor de 6 años falleció después de someterse aquella mañana a un tratamiento dental bajo la sedación del anestesista detenido. La joven ingresó en el Servicio de Urgencias del Hospital de la Ribera en parada cardiorrespiratoria.

Por su parte, la otra niña de 4 años fue ingresada en el hospital Clínico de València en estado grave. Finalmente, fue atendida en la UCI pediátrica y dada de alta varios días después.

El anestesista, acusado de robar medicamentos de un hospital

El anestesista es sospechoso de haber robado medicamentos anestésicos del hospital público en el que trabajaba. Según la Jefatura Superior de Policía de la Comunitat Valenciana, hay indicios de que el anestesista haya hurtado varios medicamentos.

Por su parte, la Conselleria abrió un expediente informativo para determinar que ocurrió con los tratamientos y de si en la clínica siguieron los protocolos establecidos.

