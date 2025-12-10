Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Real Madrid - Manchester City: Horario, alineaciones y dónde ver el partido de Champions League

La Champions y el Bernabéu acogen uno de los mejores partidos del mundo mientras los blancos atraviesan el peor momento de la temporada. Consulta el horario, los onces y dónde ver el Real Madrid - Manchester City en directo.

Mbapp&eacute; y Haaland

Mbappé y HaalandEuropa Press/Antena 3

En plena crisis de juego y resultados,el Real Madrid recibe al Manchester City en la sexta jornada de la Champions League, un partido clave en el que el equipo de Xabi busca resarcirse tras sus recientes pinchazos ligueros y dar un paso de gigante en su clasificación directa a octavos de final (tiene que entrar en el top 8).

Dudas y más dudas en el Madrid

Los merengues llegan en el peor momento de la temporada, tras perder su primer partido en el Bernabéu (0-2 ante el Celta) y pinchar en cinco de los últimos siete duelos oficiales (cuatro de cinco en Liga). Unas semanas trágicas a nivel deportivo en las que el Madrid ha pasado de tener cinco puntos de ventaja respecto al Barça (tras el Clásico), a ponerse a cuatro de los azulgranas, además de que las dudas no dejan de aumentar en torno a la figura de Xabi, su idea de juego y el control sobre la plantilla que podría haber perdido.

En Champions la cosa cambia

Eso sí, al menos en Champions el equipo parece estar respondiendo de otra manera, ha disputado cinco encuentros y ha ganado cuatro de ellos (Marsella, Kairat Almaty, Juventus y Olympiacos), aunque perdió ante el Liverpool en el que era el partido más difícil hasta la fecha.

El City, a su vez, enlaza tres victorias consecutivas y es segundo en la Premier a solo dos puntos del líder Arsenal. Guardiola ha sido capaz de darle la vuelta a la situación tras una última temporada infernal en la que precisamente cayó en 1/16 de Champions ante los blancos. Haaland está igual de estelar que Mbappé en Liga, 15 goles del noruego por 16 del francés, y los citizens llegan al Bernabéu con las aspiraciones de conseguir los 3 puntos y dar un paso adelante hacia el top 8 (ahora son novenos con 10 puntos, dos menos que el Madrid). Exceptuando el duelo de hoy, todo apunta a que españoles e ingleses terminarán en el top 8 si hacen mínimamente los deberes ya que el calendario restante de ambos no es extremadamente complicado: el City se enfrentará al Bodo y al Galatasaray, mientras que los de Xabi recibirán al Mónaco y visitarán al Benfica en las dos últimas jornadas.

¡Plaga de lesiones!

Por otra parte, el Real Madrid afrontará el trascendental duelo de este miércoles con la enfermería plagada, especialmente en defensa, donde Xabi tendrá que tirar de centrocampistas para formar la mejor zaga posible. Es más, el problema real llegará el próximo domingo ante el Alavés en Mendizorroza, donde no contará con los sancionados Carreras y Fran García.

En el club merengue no jugarán hoy Alaba, Militao, Carvajal, Arnold, Camavinga y Mendy, mientras que Huijsen y Mbappé (no se entrenó este martes) son serias dudas, especialmente el central español. En cuanto al conjunto inglés, las bajas son Kovacic, Rodri, Stones y Philips.

Posibles onces de Xabi y Pep

Estos podrían ser los onces de Xabi Alonso y Pep Guardiola:

  • Real Madrid: Courtois; Carreras, Rüdiger, Asencio, Valverde; Tchouaméni, Bellingham, Ceballos, Güler: Vinicius y Mbappé.
  • Manchester City: Donnarumma; Nunes, Dias, Gvardiol, O'Reilly; Nico, Foden, Reijnders, Bernardo Silva, Doku y Haaland.

Horario y dónde ver el partido de Champions League

El partido de la jornada 6 de la Champions League 2025-2026 se disputará este miércoles 10 de diciembre a las 21:00 en el estadio Santiago Bernabéu, un encuentro que podrás seguir con la retransmisión en directo y la última hora en la web de Antena 3 Deportes.

El mensaje de Xabi Alonso a la afición: "Estamos unidos y convencidos, seguro que con el tiempo..."

Xabi Alonso en la rueda de prensa previa al partido contra el Manchester City

