De Pedro Sánchez a Dani Martín, el adiós a Robe Iniesta, el poeta que buscaba despertar conciencias

Amanecía lluviosa esta mañana de diciembre para despedir a una leyenda del rock. El músico Robe Iniesta ha muerto este 10 de diciembre a los 63 años, dejando una de las obras más sólidas del rock y la música española como compositor y vocalista de Extremoduro y Robe, proyecto en el que se centró tras la disolución del primero. Para Robe, "el arte tiene que valer para despertar conciencias", decía, así como "para ver las cosas de otra manera", insistía.

En sus más de 30 años de carreracon Extremoduro, publicó 11 álbumes de estudio, canciones para el recuerdo y ventas millonarias. "Para trabajar de la manera en que nosotros hemos trabajado tanto tiempo, es imprescindible tener una compenetración muy especial. Ahora, esa compenetración tan difícil de conseguir y mantener, aunque existe, no es la misma", dijeron en el comunicado en el que anunciaron su disolución y una gira para despedirse de sus seguidores que tropezó con la pandemia de COVID-19.

'Caída libre', con Leiva

En noviembre de 2024, Robe Iniesta no pudo celebrar sus dos últimos conciertos previstos en Madrid debido a un tromboembolismo pulmonar. Cuando reapareció con Leiva y la publicación de 'Caída libre', un tema sobre la depresión que el ex de Pereza escribió desde un primer momento con su voz en la cabeza, se reavivó la esperanza de volver a verlo sobre los escenarios en algún momento.

"No me pienso retirar por mis propios pies"

Hace unos años, preguntado sobre su futuro en la música, Robe señalaba que no pensaba en retirarse de la música por sus propios pies, sino que "si me entra reuma, dejaré de tocar la guitarra; si las piernas no me aguantan, tocaré sentado. Y si llega un momento en el que la presión de los escenarios sea mucha, al menos seguiré haciendo canciones", decía este hombre confiado en que aún "podemos cambiar el mundo".

Adiós a Robe Iniesta

La pérdida de Robe ha dejado en shock a una sociedad que es testigo de la desaparición progresiva de los autores de una época histórica de la música española. Diversos representantes del mundo de la política y la cultura ya se han despedido del cantante y compositor extremeño. Sus míticas letras, así como los momentos compartidos, relucen en redes 10 de diciembre.

"Nos enseñó a no rendirnos jamás"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido uno de los que han lamentado la muerte del cantante, asegurando que "su legado será eterno". "Nos enseñó a no rendirnos jamás", ha precisado: "Hoy nos deja Robe Iniesta. Si 'toda la vida es un cuento y hay que saber contarlo', él lo cantó como nadie: con verdad, con rabia, con belleza", ha manifestado el jefe del Ejecutivo en X.

Por su parte, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha resaltado que la voz de Robe "marcó generaciones enteras", unas canciones que "nos dejan una huella imborrable". "Descanse en paz Robe Iniesta, artista inolvidable", escribía.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha declarado desde los pasillos del Congreso que la pérdida de Robe "es una de las noticias del año a nivel cultural". "Estamos hoy muy entristecidos", ha manifestado, ante lo que ha añadido que "ha marcado un tiempo en la cultura española". "Es una auténtica leyenda de nuestro rock. Una persona, además, que creo que ha marcado la juventud de varias generaciones de españoles y también destacar que fue una persona que tuvo una carrera musical muy larga no sólo a través de Extremoduro, sino también como solista en los últimos años sacando discos que fueron reconocidos a nivel internacional como de una calidad excelente", ha defendido Urtasun.

La cultura llora la pérdida de Robe

No solo desde el mundo de la política se ha lamentado el fallecimiento del alma de Extremoduro, el mundo de la cultura muestra desde primera hora sus condolencias.

La cantante y compositora Rozalén ha despedido Robe, a través de una publicación en Instagram, donde ha compartido una imagen del artista y el estribillo de la mítica 'Si te vas': "Si te vas, me quedo en esta calle sin salida". "Así me siento. Qué días más tristes", ha confesado.

Uno de los que ha dado una despedida más sentida a Robe en redes sociales ha sido el Dani Martín, quien ha señalado que "tu voz me tocaba en las entrañas" y que "persiguió cada vinilo, cada cassette" del músico. "¿Qué era aquello? ¿De dónde salía esa voz rabiosa y única que se metía en mis entrañas? No me puedo creer esto, mi referencia absoluta en la adolescencia y juventud, mi Robe, nuestro Robe, ¿pero qué mierda es esta?".

"Como si se hubiera ido alguien de mi familia"

"¿Cuantas melodías nos faltaban por oír? El sentimiento es como si se hubiera ido alguien de mi familia. Nos conocimos, hablamos, fuiste súper cariñoso conmigo siempre. Ya sabes que alguna prensa se indignaba de que yo quisiera cantar contigo y tú salías en mi defensa. Don Roberto Iniesta Ojea, me has jodido el día, la semana y me has arrancado parte de mi vida hoy".

"Me duele la vida ahora mismo, Roberto. Guardaré tu púa, que me dio nuestro querido "Pi", técnico que queremos y compartimos, como Nitro, Churri, Vikingo… Mando un abrazo enorme a los Robe, musicazos y personas maravillosas, os mando amor compañeros. Vivi y familia, todo el cariño", terminaba señalando en Instagram.

La banda Sidecars también ha lamentado la pérdida de Robe, un día después de la muerte del músico Jorge Martínez, líder de la banda Ilegales. "No puede ser. También perdemos a Robe, el rock de nuestro país está completamente de luto. Buen viaje maestro, nos dejas unas canciones inigualables".

El Museo del Prado, por su parte, ha lamentado "profundamente" el fallecimiento del músico Robe Iniesta. "En febrero tuvimos la ocasión de colaborar con este vídeo que une la colección del Museo del Prado y su canción 'El poder del arte'", señalaban.

