Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Cultura

Música

Muere Robe Iniesta, alma de Extremoduro y leyenda del rock, a los 63 años

El músico extremeño tuvo que bajarse de los escenarios hace un año por problemas de salud.

Robe Iniesta, de Extremoduro, en un concierto

Robe Iniesta, de Extremoduro, en un conciertoEFE

Publicidad

Ángela Clemente
Publicado:

El músico extremeño Roberto Iniesta Ojea, conocido como Robe y líder de Extremoduro, ha muerto a los 63 años. La noticia ha sido comunicada por su agencia de comunicación durante la madrugada de este 10 de diciembre.

Es "la nota de prensa más dura de nuestra vida", traslada la agencia de comunicación, quien da el "¡hasta siempre, siempre, siempre!" más emotivo al "maestro de maestros" porque, señalan, "todo el que ha tenido la suerte de trabajar con Robe, después de hacerlo, reconoce ser mucho mejor profesional, y mucho mejor persona".

"El público le dio la vida"

El Dromedario Records

A Robe, "el público le dio la vida", de la misma manera que "él se la dio a ellos", un legado musical e histórico que perdurará en la historia de la cultura de nuestro país.

Homenaje

En el mismo comunicado, la agencia precisa que en los próximos días se comunicará la información acerca del homenaje que se llevará a cabo en Plasencia para que todo el que lo desee pueda dar el último adiós al músico.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Israel carga contra España por retirarse de Eurovisión: "Me avergüenza"

Imagen de archivo de la representante de Israel en Eurovisión 2025

Publicidad

Cultura

Robe Iniesta, de Extremoduro, en un concierto

Muere Robe Iniesta, alma de Extremoduro y leyenda del rock, a los 63 años

Del libro al museo, obras de arte de Henri Matisse

Roban a punta de pistola ocho obras de Matisse en una exposición en São Paulo

La restauración de la Macarena

Largas colas para ver a la Macarena tras 118 días de polémica restauración: "Ha recuperado la mirada"

Sirat, de Oliver Laxe
Globos de Oro

Sirat, de Oliver Laxe, nominada a mejor película extranjera y mejor banda sonora original en los Globos de Oro

Drag Race España
Drag Race

Final de Drag Race España: ¿Quién ganará la edición más vista de la historia?

Imagen de la cantante israelí Sharon Cohen, más conocida como Dana International
Eurovisión

Dana International, ganadora israelí de Eurovisión, carga contra España: "Es una decisión insultante"

La cantante israelí ha mandado un mensaje a todos los países que han anunciado su retirada de Eurovisión después de que Israel confirmase su participación en el festival.

Los escritores de Planeta, muy presentes en la Feria Internacional del libro de Guadalajara, México
Feria Internacional del libro

Los escritores de Planeta, muy presentes en la Feria Internacional del libro de Guadalajara, México

Se trata del salón literario en español más importante del mundo.

Imagen de archivo de la representante de Israel en Eurovisión 2025

Israel carga contra España por retirarse de Eurovisión: "Me avergüenza"

El escritor Alfonso Ussía durante la presentación en Madrid de uno de sus libros

Muere el periodista y escritor Alfonso Ussía a los 77 años

Representante de Israel en Eurovisión 2025

España se retira de Eurovisión tras la decisión de que Israel participe

Publicidad