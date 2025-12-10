Muere Robe Iniesta, alma de Extremoduro y leyenda del rock, a los 63 años

El músico extremeño Roberto Iniesta Ojea, conocido como Robe y líder de Extremoduro, ha muerto a los 63 años. La noticia ha sido comunicada por su agencia de comunicación durante la madrugada de este 10 de diciembre.

Es "la nota de prensa más dura de nuestra vida", traslada la agencia de comunicación, quien da el "¡hasta siempre, siempre, siempre!" más emotivo al "maestro de maestros" porque, señalan, "todo el que ha tenido la suerte de trabajar con Robe, después de hacerlo, reconoce ser mucho mejor profesional, y mucho mejor persona".

"El público le dio la vida"

A Robe, "el público le dio la vida", de la misma manera que "él se la dio a ellos", un legado musical e histórico que perdurará en la historia de la cultura de nuestro país.

Homenaje

En el mismo comunicado, la agencia precisa que en los próximos días se comunicará la información acerca del homenaje que se llevará a cabo en Plasencia para que todo el que lo desee pueda dar el último adiós al músico.

