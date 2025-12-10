Muere tras tres días en la UCI la mujer agredida por su pareja en Catarroja, Valencia

Una mujer de 50 años falleció este martes en la UCI de un hospital de Valencia, tres días después de haber sido agredida supuestamente por su pareja en un domicilio de Catarroja. El caso ha generado conmoción en la comunidad y ha reabierto el debate sobre la protección de las víctimas de violencia machista en España. Su pareja fue detenido tras el ataque, pero el juzgado ha decretado su libertad con medidas cautelares horas antes del fallecimiento de la víctima, según informaron fuentes de la Guardia Civil.

Los hechos

La agresión ocurrió en la madrugada del viernes al sábado pasado. La víctima fue encontrada gravemente herida en su vivienda y trasladada de inmediato a un hospital de la zona, donde ingresó en estado crítico. Pese a los esfuerzos del personal médico, la mujer no pudo superar las graves lesiones sufridas y falleció tres días después.

La policía judicial de Alfafar, encargada de la investigación, detuvo al presunto agresor poco después del ataque. La intervención rápida de las autoridades permitió esclarecer las primeras circunstancias del suceso, aunque todavía se desconocen detalles concretos sobre la dinámica de la agresión.

Procedimiento judicial

El detenido pasó a disposición del juzgado competente, que decidió dejarlo en libertad con medidas cautelares. Estas medidas suelen incluir la prohibición de acercamiento a la víctima, la obligación de mantener distancia y la presentación periódica ante la autoridad judicial. La decisión judicial se tomó antes de que se confirmara el fallecimiento de la mujer, lo que ha suscitado preocupación en el entorno social y mediático por la seguridad de las víctimas de violencia de género.

Reacciones y contexto

Este trágico episodio se suma a los numerosos casos de violencia machista en España, donde cada año varias mujeres pierden la vida a manos de sus parejas o exparejas. Las autoridades recuerdan que existen recursos de atención especializados, disponibles 24 horas al día para todas las víctimas: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el servicio de WhatsApp 600 000 016. Además, los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. En situaciones de emergencia se puede llamar al 112, a la Policía Nacional (091), a la Guardia Civil (062) o utilizar la app ALERTCOPS, que permite enviar una alerta con geolocalización.

Organizaciones y activistas han resaltado la importancia de reforzar la protección de las víctimas y de mejorar la coordinación entre fuerzas de seguridad y órganos judiciales. Casos como este, en los que la víctima fallece pese a la intervención policial, evidencian la urgencia de revisar los protocolos de protección y supervisión de agresores.

