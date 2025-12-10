Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Efemérides de hoy 10 de diciembre de 2025: ¿Qué pasó el 10 de diciembre?

Consulta las efemérides de hoy 10 de diciembre de 2025 y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy.

Mario Vargas Llosa recoge su premio Nobel

Efemérides de hoy 10 de diciembre de 2025: Vargas Llosa recibe el Nobel

El 10 de diciembre de 2010, Mario Vargas Llosa recibe el Premio Nobel de Literatura en una ceremonia celebrada en Estocolmo, consolidando su lugar como una de las voces más influyentes de la narrativa contemporánea en lengua española. El escritor peruano, autor de obras emblemáticas como La ciudad y los perros y Conversación en La Catedral, es galardonado por su “cartografía de las estructuras del poder y sus imágenes mordaces de la resistencia, la rebelión y la derrota del individuo”, según destacó la Academia Sueca.

Este reconocimiento coronó una trayectoria literaria marcada por el compromiso con la libertad y la exploración de las tensiones sociales y políticas en América Latina. Vargas Llosa, quien también ha tenido una activa participación en el debate público, se convirtió en el sexto autor hispanoamericano en obtener el Nobel, reafirmando la vigencia y universalidad de la literatura en español. Su discurso, centrado en la defensa de la cultura y la democracia, resonó como una llamada a preservar los valores que inspiran la creación artística.

Un 10 de diciembre, pero de 1710, en el marco de la Guerra de Sucesión Española, la Batalla de Villaviciosa, librada en Guadalajara, consolida la posición del aspirante borbónico Felipe de Anjou —futuro Felipe V— como heredero al trono de España. La derrota del pretendiente austriaco, el Archiduque Carlos, inclina definitivamente la balanza en favor de la dinastía Borbón, asegurando la continuidad del proyecto político francés en la península y marcando un punto de inflexión en el conflicto que redefiniría el equilibrio de poder en Europa.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 10 de diciembre y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 10 de diciembre?

1763.- Primer sorteo de lotería nacional en España.

1809.- Guerra de la Independencia Española: Rendición de Gerona tras seis meses de asedio (tercero y último) por las tropas francesas.

1848.- El futuro Napoleón III, Luis Napoleón Bonaparte, fue elegido por mayoría en las elecciones a presidente de la República francesa.

1898.- Fin de la guerra hispano-estadounidense: España firma con EEUU el Tratado de París y renuncia a su soberanía de Cuba, Filipinas, Puerto Rico y Guam.

1901.- Primera reunión de las comisiones encargadas de conceder el Premio Nobel, que acuerdan otorgarlo anualmente en esta fecha.

1903.- Pierre y Marie Curie y Henri Becquerel, Premio Nobel de Física por sus estudios sobre la radiactividad.

1911.- Marie Curie recibe su segundo premio Nobel, el de Química por su descubrimiento del radio.

1936.- Eduardo VIII de Inglaterra redacta y firma su abdicación del trono británico para casarse con Wallis Simpson. Su reinado duró 327 días.

1981.- Los países de la OTAN firman en Bruselas el protocolo de adhesión de España.

2013.- Más de 90.000 personas asisten al funeral del expresidente de Sudáfrica Nelson Mandela en Soweto.

2020.- El Pazo de Meirás, residencia de verano de Francisco Franco, pasa al Patrimonio Nacional español tras años de litigios con los herederos del dictador.

¿Quién nació el 10 de diciembre?

1902.- Dulce María Loynaz, escritora cubana.

1908.- Olivier Messaiaen, compositor francés.

1923.- Jorge Semprún, político y escritor español.

1936.- Ramón Arcusa, cantante del "Dúo Dinámico".

1960.- Kenneth Branagh, actor y cineasta británico.

1989.- Marion Maréchal, política francesa.

2014.- Jacques Honoré Rainier Grimaldi, heredero del Principado de Mónaco, y su hermana melliza, Gabrielle Therese Marie.

¿Quién murió el 10 de diciembre?

1896.- Alfred Nobel, inventor sueco y fundador de los premios que llevan su nombre.

1992.- Celia Gámez, cantante argentina y actriz de revista.

1993.- Juan Antonio Cabezas, escritor y periodista español.

2005.- Eugene McCarthy, exsenador demócrata estadounidense.

2006.- Augusto Pinochet, dictador chileno.

2021.- Michael Nesmith, cantante y guitarrista de la banda de rock pop ‘The Monkees’.

2022.- Llorenç Soldevila, escritor y filólogo español.

¿Qué se celebra el 10 de diciembre?

Hoy, 10 de diciembre, se celebra el Día de los Derechos Humanos y Día Internacional de los Derechos de los Animales.

Horóscopo del 10 de diciembre

Los nacidos el 10 de diciembre pertenecen al signo del zodiaco Sagitario.

Santoral del 10 de diciembre

Hoy, 10 de diciembre, se celebra Nuestra Señora de Loreto, santa Eulalia de Mérida, santa Julia y san Melquíades.

Antena 3 Noticias

