Historias y música navideña: la mejor terapia para los mayores de Chiclana

Una novedosa iniciativa ha sido puesta en marcha por la Delegación de Mayores del Ayuntamiento de Chiclana en todos sus centros dedicados a la tercera edad de la ciudad, con la misión de fomentar el envejecimiento activo de este colectivo. La cantaora María la Mónica y el percusionista Adrián Trujillo fueron escogidos para llevar a cabo esta tarea. Un taller de creación musical que consiste en usar la música, en este caso navideña y flamenca, villancicos principalmente, para que los mayores fomenten su creatividad, memoria y habilidades sociales.

Las clases son muy dinámicas, algunas nociones de compás, un poco de baile, incluso cierta "guasa" flamenca como en una actividad donde tienen que escoger su nombre de cantaor. Mientras que suena la caja se puede ver y escuchar a uno de los participantes diciendo "Yo soy Salvador el que lo sabe to´" o "Loli la Alegría, como su madre le decía". Son dos de los 95 asistentes que disfrutan compartiendo tiempo con sus compañeros en las aulas de estas asociaciones, que parecen haberse vuelto un pequeño "santuario" donde demostrar sus dotes artísticas, que en muchos de los asistentes no son pocas. Solo se escuchan risas, compases de bulería e incluso gritos de incredulidad de las señoras que todavía no creen a donde pueden llegar sus compañeros en un "arranque" flamenco.

La creatividad no envejece

Por otra parte, Adrián les enseña a llevar un buen ritmo, tocando la caja y enseñando el compás de las palmas correctamente según la canción. Para muchos parecía resultarles difícil pero al poco tiempo lo han conseguido con una facilidad que hasta ellos mismos se sorprenden. Por otra parte, también se busca recordar la navidad de estos mayores que en un día fueron niños, algunos incluso recuerdan aquellos tiempos muy diferentes o complicados; como el relato de una señora que afirma no haber sabido nada acerca de la navidad ni del Fin de año hasta que cumplió los 10 años. Ellos escriben sus memorias y vivencias para después usarlas con su grupo para componer la letra de su villancico.

El día 9 de diciembre finalmente interpretaron junto a María y Adrián sus nuevas obras en el Centro de Interpretación del Vino y la Sal de Chiclana, un total de 4 villancicos creados por ellos mismos y escogidos para la ocasión. Culminando así un taller que ha despertado cierta pasión y alegría entre ellos.

En este mes han conocido compañeros que serán amigos, han usado su imaginación para componer letras, han recordado sus vivencias, en general, todos concluyen en lo mismo "ha sido una actividad muy enriquecedora" donde han sentido ser parte de algo. Para muchos de ellos esto será mucho más que una actuación. Será la prueba de que la creatividad no envejece y de que la música, cuando se comparte, puede devolver brillo incluso a los recuerdos más antiguos

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.