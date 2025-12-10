Noticias de hoy, miércoles 10 de diciembre de 2025

Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Consulta las últimas noticias en España hoy, miércoles 10 de diciembre de 2025. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

La muerte de Robe Iniesta, la denuncia al presidente de la Diputación de Lugo, o las novedades sobre la muerte del niño de Garrucha, entre las noticias que marcan la jornada de hoy, miércoles 10 de diciembre de 2025.

Muere Robe Iniesta

El músico extremeño Roberto Iniesta Ojea, conocido como Robe y líder de Extremoduro, ha muerto a los 63 años. La noticia ha sido comunicada por su agencia de comunicación durante la madrugada de este 10 de diciembre.

Denuncian al presidente de la Diputación de Lugo

Varias mujeres vinculadas al PSOE, algunas militantes, afirman haber sufrido acoso sexual por parte de José Tomé, presidente de la Diputación de Lugo, de manera regular y desde hace bastante tiempo. Alegan tocamientos, propuestas de empleo a cambio de favores sexuales y mensajes obscenos.

Novedades sobre la muerte del niño de Garrucha

La pareja de la madre de Lucas, el pequeño de cuatro años asesinado en Garrucha (Almería) la pasada semana, habría violado y golpeado hasta matar al niño. Es lo que se dice en el auto de ingreso en prisión dictado por la Sección Civil y de Instrucción número 4 del Tribunal de Instancia de Vera, Almería.

Efemérides de hoy 10 de diciembre de 2025: ¿Qué pasó el 10 de diciembre?

Mario Vargas Llosa recoge su premio Nobel

