Feijóo reprocha a Sánchez que "aprendió la lección de feminismo en los prostíbulos" y el este le advierte de la "amenaza de la coalición negacionista" con Abascal, streaming en directo

El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se han enfrentado este miércoles en su último cara a cara del año. Esta sesión, junto a la del jueves, pondrá el broche a un periodo de sesiones marcado por la tensión política y el cruce de reproches entre Gobierno y oposición. Esta sesión ocurre un día después de conocerse la sentencia que condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación para el cargo de fiscal general y 7.200 euros por un delito de revelación de datos reservados.

"Se abrazan al error histórico que se llama Vox"

Sánchez ha vuelto a hacer alusión a los escándalos que rodean al PSOE, como el caso Salazar o el recientemente conocido del presidente de la Diputación de Lugo, señalando que "el feminismo a todos nos da lecciones, a mi el primero, y la gran diferencia entre ustedes y nosotros es que nosotros asumimos los errores cuando se cometen y actuamos en consecuencia, ustedes lo que hacen es abrazarse al error histórico que se llama Vox".

Feijóo preguntará a Sánchez por la credibilidad que tiene su Gobierno, en una intervención en la que es previsible que vuelva a pedir su dimisión y la convocatoria de elecciones.

Se espera que Sánchez pueda contraatacar sacando a relucir la gestión de la sanidad madrileña tras el caso Torrejón y la que hacen el resto de comunidades gobernadas por el PP, así como reivindicando la protección de la salud pública frente a las "privatizaciones" de los populares.