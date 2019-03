Así es el simulacro de evacuación en un gran crucero

Simulacro de evacuación esta mañana en un gran crucero fondeado en las Palmas de Gran Canaria. Lo repiten automáticamente cada vez que atracan. Pero hoy se repasaba quizás más escrupulosamente que nunca el funcionamiento de las lanchas de evacuación. Aunque están a bordo de un gigante del mar, los pasajeros no decían navegar con miedo después de la tragedia.

Más bien afirmaban lamentarlo por aquellos pasajeros muertos y por los que sufrieron el accidente. Pero ellos seguirán su viaje en su crucero, el "Independence of the Seas"

Los turistas sque navegan en este crucero nos cuentan que la tripulación les informa constantemente de lo que sucede.



En el caso del 'Costa Concordia' los expertos no comprenden que el capitán ordenara navegar tan cerca de tierra. Y ven más fallos graves.

Jose María Arrojo, Capitán del Colegio Oficial de Marina Mercante, añade además que no es comprensible que el capitán tardara una hora en alertar del naufragio una hora después de encallar.

Se habla también de fallos de coordinación en la evacuación. Muchos pasajeros se salvaron lanzándose al agua, pero es justamente algo desaconsejado. Como afirma Joaquín Maceiras, quien dice que nunca se debe actuar de forma aislada. Que no hay que saltar al agua, ni apartarse del grupo, y menos aún intentar volver a los camarotes a buscar algo.

En el fondo, una concatenación de errores.