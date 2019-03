Las siete mejores notas del MIR de este año corresponden a mujeres

Las siete mejores notas que se han obtenido en los exámenes para las plazas de formación especializada MIR han correspondido a mujeres, tal y como ha quedado constatado en el acto de entrega de los destinos que ha tenido lugar en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Esas siete mujeres encabezan la lista de los aprobados para las plazas convocadas por Sanidad para Médicos Internos Residentes en la convocatoria 2012-2013; en total 6.389 plazas, de las que 6.240 se ofrecen en régimen de residencia y 149 de alumnado, y el 7% del total están destinadas a personas discapacitadas. Verónica Rial, de Zaragoza, es la primera en la lista y, tal y como ha dicho, no tenía ninguna duda a la hora de su elección, cardiología en el hospital madrileño de La Paz, aunque a última hora le asaltaban algunas dudas. "Fue el único servicio que me convenció y salí con la sensación de que allí iba a estar bien. La especialidad me gusta porque es muy variada", decía contentaVerónica, quien tras aprobar estuvo mirando por distintos hospitales españoles.

María Lourdes Vicente, la segunda joven en la lista, también ha elegido cardiología, pero en el hospital Gregorio Marañón, de Madrid, del que dice que se enamoró. "Estuve y me enamoré del hospital y me dije... yo me quedo aquí", señala Vicente, quien tiene claro desde segundo de carrera que quería estudiar la especialidad de cardiología. Su padre es médico de familia y ha llegado al acto acompañada de compañeras y amigas, que como ella se habían examinado el pasado mes de febrero. "No aspiraba ni mucho menos a tanto", repetía esta joven que ostenta el número dos en la lista de las plazas.

El tres es Olga Martínez, quien ha elegido oncología médica en el hospital Ramón y Cajal, de Madrid, aunque también estuvo a punto de coger medicina interna. Al final, después del examen, estuvo mirando por distintos hospitales y estuvo dudando hasta el final, porque le ha costado bastante tomar la decisión, pero finalmente ha tomado la que ha considerado más indicada. Y también exclama: "¡no me esperaba yo tanto!". Estas son las tres primeras personas en la lista de plazas de formación de los MIR y hay que llegar hasta la octava para encontrar el nombre y apellidos de un hombre.



Javier, con el número 30, es uno de esos chicos que ha conseguido plaza y de los que lo tienen "muy claro". Ha elegido medicina interna en Guadalajara porque es de allí, ha estudiado en Alcalá y ha estado "muy bien en ese hospital".