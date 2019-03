¿Ser un hombre es sacrificado?

¡Eres un marica! ¡Deja de comportarte como una niña! ¡No llores, eres un hombre! ¿Quién no ha sufrido o escuchado varios de estos estereotipos. Ahora un documental, The mask you live in (La máscara con la que vives) indaga en los problemas sociales que puede causar en EEUU (y no solo) esa idea de masculinidad, provocando el uso de estos apelativos tan habituales entre los más pequeños y, en ocasiones, por los que no lo son tanto. La idea ha partido de la directora Jennifer Siebel Newsom, conocida por otro documental en el que ha tratado la figura de la mujer en los medios: Miss Representation.

En esta ocasión, Newsom se ha centrado en los hombres y lanza una reflexión: "¿De qué manera estamos saboteando a nuestros pequeños? No resolveremos nunca el problema de la diferencias entre sexos si no nos paramos a evaluar el impacto de las expectativas culturales que inculcamos a los niños que un día serán hombres".

La idea del nuevo film ha surgido cuando Siebel se había quedado embarazada de su hijo. Cuando éste nació había un pensamiento que no había parado de darle vueltas en su cabeza: “¿Llegará a ser una persona sensible y compasiva, o una parodia de la masculinidad, limitado por los estereotipos culturales que harán de él un hombre solo y deprimido?”.

Para invitar a esta reflexión, la directora se ha lanzado a rodar el documental en el que se utlizan rostros de menores de distintas edades, razas y procedencias y que día a día se han tenido que enfrentar a 'insultos' o estereotipos como “sé un hombre”, “deja de lloriquear" o "deja de comportarte como una nena".

“Hemos construido una idea de masculinidad, provocando que los jóvenes se sientan inseguros de su propia virilidad y les obliga a demostrarla continuamente”, afirma el sociólogo Michael Kimmel. Esto obliga a los menores a guardar rabia y frustración impidiendo expresar sus sufrimiento interior.

En el documental, el psiquiatra James Gilligan explica que esta situación se produce porque “nuestra cultura ha devaluado todo aquello que define a la mujer: afecto, empatía, capacidad de relacionarse con el prójimo, instinto de cuidar a los demás... Y esto obliga a muchos a recurrir a la violencia hacia los otros o hacia sí mismos. Sienten vergüenza y temen ser humillados si no demuestran que son verdaderos hombres”.

“Tenemos que dar a los jóvenes la posibilidad de expresar sus sentimientos”, añade el psicólogo Michael Thompson. “La masculinidad no es no tener nunca miedo sino tenerlo y saber que se puede superar”.“Es necesario redefinir la fuerza masculina no como un poder a imponer sobre los otros si no como una fuerza para defender la justicia”, concluye el profesor Jackson Katz. “Si enseñamos a los hombres a serlo sin que pierdan la compasión y el cuidado a los otros les haremos un regalo”.

El documental se encuentra inacabado. Falta completar la grabación y el montaje. Por eso, la directora, desde la página de crowdfunding de Kickstarter, se dirige a los internautas para pedirles dinero para completar el film. Ya ha conseguido los 80.000 dólares que necesitaba.

“Hemos visto el impacto que la realización de documentales, acompañada de campañas de acción social, puede tener en el cambio de conciencia, el cambio de comportamiento y en la transformación cultural”, subrayan desde la página creada para el lanzamiento. De hecho ya lo han experimentado gracias al impacto que había tenido el documental predecesor, Miss Representation. Éste había conseguido el premio del festival de Sundance en 2011 y adquirido y emitido por el canal de Oprah Winfrey.

Gracias a esta repercusión, ha surgido toda una revolución que han dado como resultado varias campañas, recursos y herramientas en defensa de la igualdad y una guía para los medios de comunicación. Con este documental pretenden conseguir el mismo resultado.