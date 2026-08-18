Efemérides de hoy 18 de agosto de 2026: ¿Qué pasó el 18 de agosto?

El 18 de agosto de 1993, un devastador incendio consume gran parte del Kapellbrücke, el icónico puente de madera de Lucerna (Suiza). Considerado el monumento de su tipo más antiguo que se conservaba en Europa, esta estructura medieval del siglo XIV no solo era el símbolo arquitectónico de la ciudad, sino también un incalculable tesoro histórico. Las llamas, presuntamente iniciadas por un cigarrillo mal apagado en una embarcación recreativa amarrada debajo, destruyeron dos tercios del puente en pocas horas ante la mirada atónita de residentes y turistas que contemplaban cómo siglos de patrimonio se convertían en cenizas.

La pérdida material fue devastadora, especialmente por la destrucción de 78 de las valiosas pinturas triangulares del siglo XVII que adornaban sus techos y narraban la historia de la región. Sin embargo, la respuesta local e internacional fue inmediata y decidida, convirtiendo el dolor en un impresionante esfuerzo de restauración colectiva. Gracias a detallados registros históricos y al trabajo de artesanos especializados, el puente fue reconstruido con técnicas tradicionales en un tiempo récord de solo ocho meses, reabriendo sus puertas en abril de 1994 como un triunfo de la conservación cultural y la resiliencia comunitaria.

Un 18 de agosto, pero de 1492, el humanista Antonio de Nebrija marca un hito monumental en la historia de la cultura occidental al publicar en Salamanca la primera edición de su "Gramática de la lengua castellana". Esta obra pionera no solo se convierte en el primer tratado científico dedicado a codificar las reglas de una lengua romance en Europa, sino que también anticipa el papel crucial del idioma como herramienta de cohesión para la Corona. Con su célebre y visionaria premisa de que «siempre la lengua fue compañera del imperio», Nebrija eleva el castellano al mismo estatus académico y dignificado del que gozaban el latín y el griego, sentando las bases lingüísticas fundamentales para la posterior expansión global del idioma por el continente americano.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 18 de agosto y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 18 de agosto?

1796.- El Tratado de San Ildefonso establece una alianza entre España y Francia contra Inglaterra, obra de Godoy.

1850.- Real orden que dio origen al Archivo Histórico Nacional de España.

1892.- Se inaugura la plaza de toros de Lisboa.

1920.- Se ratifica la decimonovena enmienda constitucional que reconoce el derecho al voto de la mujer en EEUU.

1936.- Federico García Lorca es fusilado, sin juicio, junto a varias personas, cerca de Granada, en el camino que va de Víznar a Alfacar, un mes después de comenzar la Guerra Civil.

1960.- Se pone a la venta en EEUU la primera píldora anticonceptiva femenina.

1976.- La sonda “Luna 24”, de la Unión Soviética, aluniza en la superficie lunar para recoger muestras y llevarlas de regreso a la Tierra. Fue la última nave enviada a la Luna por la URSS.

2011.- Benedicto XVI preside en Madrid la inauguración de la XXVI de la JMJ católica en la que participan más de millón y medio de peregrinos.

2017.- El estratega jefe de la Casa Blanca, Steve Bannon, vinculado a la extrema derecha y al populismo, cesa en su cargo bajo la Administración Trump.

2022.- España recibe "el mayor contingente de ayuda internacional de la historia" para combatir 40 incendios, "23 especialmente preocupantes".

¿Quién nació el 18 de agosto?

1830.- Francisco José I, Emperador de Austria y Rey de Hungría.

1920.- Shelley Winters, actriz estadounidense.

1930.- Agustín Ibarrola, pintor y escultor español.

1932.- Luc Montagnier, virólogo francés Nobel de Medicina.

1933.- Roman Polanski, cineasta polaco.

1936.- Luisa Isabel Álvarez de Toledo y Maura, duquesa de Medina Sidonia (conocida como la "Duquesa Roja").

1958.- Olga Viza, periodista española.

¿Quién murió el 18 de agosto?

1850.- Honoré de Balzac, novelista francés.

1986.- Juan José Rosón, político y exministro español.

1995.- Julio Caro Baroja, antropólogo español.

2004.- Elmer Berstein, compositor estadounidense de bandas sonoras.

2013.- Victoria Eugenia Fernández de Córdoba y Fernández de Henestrosa, duquesa de Medinaceli.

2018.- Kofi Annan, ghanés, ex secretario general de la ONU.

2019.- Encarna Paso, actriz española.

¿Qué se celebra el 18 de agosto?

Hoy, 18 de agosto, se celebra el Día Mundial de la Prevención de Incendios Forestales.

Horóscopo del 18 de agosto

Los nacidos el 18 de agosto pertenecen al signo del zodiaco Leo.

Santoral del 18 de agosto

Hoy, 18 de agosto, se celebran las santas Elena, Clara Montefalso y Juliana y los santos Lauro y León.