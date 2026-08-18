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Inseguridad y amenazas: denuncian la venta de droga en una zona turística de Gran Canaria

Los presuntos vendedores acuden a la zona turística, regalan su droga y pasados unos minutos acuden con machetes pidiéndoles dinero.

Amenazas en Gran Canaria por venta de droga

Inseguridad y amenazas: denuncian la venta de droga en una zona turística de Gran Canaria | Antena 3 Noticias

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Manuel Pinardo
Publicado:

Amenazas, venta de drogas, agresiones y hurtos en una zona turística de Gran Canaria. Los hosteleros de la zona denuncian que la comisión de delitos se ha convertido en la tónica habitual cuando llega la noche y exigen un aumento de seguridad.

Algunos han pensado en cerrar sus negocios. Entran a los locales para vender y amenazar a los trabajadores, se ríen de ellos y actúan con total impunidad, cuenta uno de los hosteleros. Otro de ellos cuenta que le pincharon las ruedas del coche.

Su modus operandi

Los presuntos vendedores operan en un pasillo de la zona turística, cerca de un cajero donde sacan dinero los turistas extranjeros. Ahí les abordan, les miran la cartera y les piden el dinero. Amenazan con palos y machetes si se oponen e incluso les regalan la droga para minutos después ir a por ellos para exigirles el dinero.

Los momentos de mayor tensión ocurren por la noche, especialmente durante los fines de semana, que es cuando hay una mayor actividad en los locales que ponen música.

Afirman que los supuestos infractores no solo intentan vender droga a los transeúntes que caminan por la zona, sino que "son muy invasivos a la hora de acercarse a las personas y a las chicas les tocan el pelo o el trasero cuando pasan delante de ellos".

Además, señala que "ofrecen sustancias a familias que vienen con sus niños pequeños" y asegura que han encontrado restos de estupefacientes en las inmediaciones del parque infantil. Piden a la Guardia Civil más presencia y más medios para combatir la venta de droga y las amenazas.

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Los hechos ocurrieron tras los agentes interceptar varios pases de sustancias estupefacientes a turistas en la zona. Al parecer, los compradores le daban el dinero a la persona que realizaba la entrega y este, tras recibirlo, acudía a una jardinera cercana para recoger un envoltorio de plástico y dárselo, abandonando el lugar de inmediato, según ha informado el cuerpo de seguridad en una nota.

Tras comprobar que se estaban realizando estos pases, los agentes lograron interceptar a las personas que realizaban la compra, incautando diversas sustancias. Asimismo, realizaron varias inspecciones en la zona de jardineras donde se localizaron 36 dosis de marihuana y 3 de cocaína.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

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