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Noticias de hoy, martes 18 de agosto de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, martes 18 de agosto de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

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Noticias de hoy, martes 18 de agosto de 2026 | Antena 3 Noticias

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Comienzan a levantarse los campamentos temporales para migrantes en Ceuta.

Tiroteo en Filipinas

La campana estaba a punto de sonar en un instituto de la ciudad sureña filipina de Zamboanga cuando un estudiante de noveno grado irrumpió armado en el centro con "una pistola y un rifle" y abrió fuego de forma indiscriminada contra un grupo de alumnos que no habían mostrado "provocación aparente". El resultado ha sido trágico, ha matado a un compañero y después se ha suicidado. El agresor llevaba una cámara corporal a través de la cual retransmitió en directo el ataque.

Así son los campamentos de migrantes en Ceuta

El ejército ha comenzado a montar carpas y tiendas de campaña en cuatro ubicaciones de Ceuta. Acogerán a unas 1.500 personas. La medida busca descongestionar los servicios públicos de Ceuta, completamente saturados. Es la solución provisional que ha ofrecido el ministerio de migraciones, que se encargará de la gestión de estos campamentos.

Los incendios

Tras ocho días, el incendio de 'Las Peñas de Riglos' evoluciona de forma favorable. Está estabilizado en su mayoría. La lluvia ha permitido avanzar en las labores de extinción. Se espera que en las próximas horas los más de 1.000 vecinos evacuados puedan comenzar a volver a sus casas. El incendio en Huesca ha afectado a más de 17.000 hectáreas.

El nuevo enfado de Donald Trump

Nuevo enfrentamiento de Donald Trump con una periodista. Con su habitual mala educación, el presidente de Estados Unidos ha mandado callar en repetidas ocasiones a la corresponsal de la CNN, una de sus cadenas de televisión más odiadas.

El éxito de Quevedo

El cantante Quevedo hace historia se acaba de convertir en el artista español más escuchado en una de las principales plataformas de música en streaming. El impulso de canciones como 'La Graciosa', 'Al Golpito' o 'El Baifo' han hecho que Quevedo alcance más millones de reproducciones. Superando a Rosalía o Rels B. Artistas que representan a una generación que ha transformado el panorama musical español.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Un vecino de Ceuta denuncia la "inseguridad total" que siente la población: "Tengo una sobrina de seis años encerrada en su casa"

Juan José Hernández, vecino y policía local de Ceuta.

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Noticias de hoy, martes 18 de agosto de 2026

Ambulancias

Muere el niño herido de gravedad tras ser atropellado por un tractor el sábado en Burgos

Un nuevo terremoto de magnitud 4,7 con epicentro en Gójar, Granada

Registrado un nuevo terremoto de magnitud 4,7 con epicentro en Gójar, Granada

Amenazas en Gran Canaria por venta de droga
GRAN CANARIA

Inseguridad y amenazas: denuncian la venta de droga en una zona turística de Gran Canaria

Juan José Hernández, vecino y policía local de Ceuta.
Crisis Migratoria

Un vecino de Ceuta denuncia la "inseguridad total" que siente la población: "Tengo una sobrina de seis años encerrada en su casa"

Imagen de archivo de Ceuta
Crisis en Ceuta

Detectan un brote de sarna en un grupo de militares desplazados a Ceuta

La Asociación de Tropa y Marinería Española avisaba de la posible aparición de casos de enfermedades contagiosas, "probablemente sarna", entre militares desplegados en la ciudad autónoma.

Efemérides de hoy 18 de agosto de 2026: Incendio del puente de Lucerna
Efemérides

Efemérides de hoy 18 de agosto de 2026: ¿Qué pasó el 18 de agosto?

Consulta las efemérides de hoy 18 de agosto de 2026 y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy.

Un toro en la calle

Un toro se escapa de un encierro en Cantalejo (Segovia) y deja una mujer herida con un golpe en la cabeza

Imagen de archivo de una celda

Muere un preso al incendiarse su celda en Huelva

Un vehículo de los Mossos d'Esquadra.

Los Mossos d'Esquadra hallan el cuerpo sin vida de un hombre de 42 años en Lleida y detienen al conductor

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