Noticias de hoy, martes 18 de agosto de 2026

Comienzan a levantarse los campamentos temporales para migrantes en Ceuta.

Tiroteo en Filipinas

La campana estaba a punto de sonar en un instituto de la ciudad sureña filipina de Zamboanga cuando un estudiante de noveno grado irrumpió armado en el centro con "una pistola y un rifle" y abrió fuego de forma indiscriminada contra un grupo de alumnos que no habían mostrado "provocación aparente". El resultado ha sido trágico, ha matado a un compañero y después se ha suicidado. El agresor llevaba una cámara corporal a través de la cual retransmitió en directo el ataque.

Así son los campamentos de migrantes en Ceuta

El ejército ha comenzado a montar carpas y tiendas de campaña en cuatro ubicaciones de Ceuta. Acogerán a unas 1.500 personas. La medida busca descongestionar los servicios públicos de Ceuta, completamente saturados. Es la solución provisional que ha ofrecido el ministerio de migraciones, que se encargará de la gestión de estos campamentos.

Los incendios

Tras ocho días, el incendio de 'Las Peñas de Riglos' evoluciona de forma favorable. Está estabilizado en su mayoría. La lluvia ha permitido avanzar en las labores de extinción. Se espera que en las próximas horas los más de 1.000 vecinos evacuados puedan comenzar a volver a sus casas. El incendio en Huesca ha afectado a más de 17.000 hectáreas.

El nuevo enfado de Donald Trump

Nuevo enfrentamiento de Donald Trump con una periodista. Con su habitual mala educación, el presidente de Estados Unidos ha mandado callar en repetidas ocasiones a la corresponsal de la CNN, una de sus cadenas de televisión más odiadas.

El éxito de Quevedo

El cantante Quevedo hace historia se acaba de convertir en el artista español más escuchado en una de las principales plataformas de música en streaming. El impulso de canciones como 'La Graciosa', 'Al Golpito' o 'El Baifo' han hecho que Quevedo alcance más millones de reproducciones. Superando a Rosalía o Rels B. Artistas que representan a una generación que ha transformado el panorama musical español.

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