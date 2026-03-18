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Un brote de meningitis "sin precedentes" deja dos muertos en la Universidad de Kent y 20 casos activos

Los afectados vinculados al brote son adultos jóvenes.

Universidad de Kent

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Se detectan cinco nuevos casos demeningitis en Kent, en el sureste de Inglaterra, elevando el total a 20 en lo que se ha calificado como un brote "sin precedentes", que ya ha provocado la muerte de dos jóvenes. Los afectados vinculados al brote son adultos jóvenes, según la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido. Los fallecidos son un estudiante de 21 años de la Universidad de Kent y un adolescente de una escuela de la ciudad de Faversham.

Además, se ha confirmado la infección por meningococo del grupo B de un bebé, que por el momento no estaba vinculado al brote. El secretario de Salud, Wes Streeting, describió el brote como "sin precedentes" en cuanto a su propagación.

Síntomas de la meningitis meningocócica

La agencia explica que entre los signos y síntomas de la meningitis meningocócica y la septicemia se encuentran la fiebre, dolor de cabeza, respiración acelerada, somnolencia, escalofríos, vómitos y manos y pies fríos. La septicemia también puede causar una erupción cutánea característica.

Según 'Streeting', la mayoría de los casos estaban relacionados con la discoteca Club Chemistry en Canterbury, entre el 5 y el 7 de marzo.

Ante los hechos, la UKHSA declaró haber administrado alrededor de 2.500 dosis de antibióticos en distintos centros de Kent. "Como medida de precaución adicional y junto con el NHS, estamos comenzando a implementar un programa de vacunación específico contra el meningococo B", dijo el miércoles Trish Mannes, subdirectora regional de UKHSA para el sureste.

"Inicialmente, esta iniciativa se ofrecerá a 5.000 estudiantes de la Universidad de Kent residentes en el campus de Canterbury, con la posibilidad de que se extienda, ya que se mantiene bajo revisión continua".

El comunicado de la universidad

Como medida preventiva, la universidad ha especificado en un comunicado que durante esta semana no se celebrarán exámenes. Lee el comunicado de la universidad a continuación.

Reconocemos que este es un momento muy triste y preocupante para nuestra comunidad y estamos haciendo todo lo posible para ofrecer asesoramiento y apoyo.

Se trata de un asunto de salud pública regional, no exclusivo de la Universidad. La respuesta está siendo coordinada por la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA) y estamos colaborando con ellos y nuestros socios a medida que la situación evoluciona.

Se ha contactado a los contactos conocidos de los casos existentes en nuestra comunidad y se les ha informado sobre los pasos a seguir. A los estudiantes afectados se les ofrece tratamiento antibiótico en nuestro campus de Canterbury.

Nos hemos puesto en contacto con todos nuestros estudiantes y personal para asegurarnos de que cuentan con la información y el apoyo más recientes que necesitan, y seguiremos actualizando la información por correo electrónico y redes sociales.

Como medida de precaución adicional, esta semana no habrá evaluaciones ni exámenes presenciales; se ha contactado directamente con los estudiantes para informarles sobre las alternativas disponibles.

Seguiremos compartiendo actualizaciones a medida que dispongamos de más información.

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