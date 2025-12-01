David Bisbal relanza la magia navideña con su gira 'Todo es posible en Navidad' y un repertorio renovado

David Bisbal vuelve a convertirse en uno de los grandes nombres de la temporada navideña con el arranque de su nueva gira Todo es posible en Navidad, un proyecto que consolida el camino iniciado el pasado año cuando sorprendió al público con su primer álbum dedicado íntegramente a estas fechas. En un terreno donde tradicionalmente destacan figuras internacionales como Mariah Carey, Michael Bublé o Frank Sinatra, el artista español ha logrado hacerse un hueco gracias a un trabajo cálido, familiar y lleno de arreglos renovados.

El tour comenzó este fin de semana en Almería, su ciudad natal, donde Bisbal presentó por primera vez un espectáculo que combina villancicos populares, los temas más reconocidos de su trayectoria y un enfoque eminentemente orquestal. No es casualidad que este concierto inaugural se celebrara en una Plaza de Toros que llevaba semanas colgando el cartel de "entradas agotadas", un patrón que se repite en otras paradas como Valencia, Granada o Madrid, donde la expectación ha superado todas las previsiones.

La gira encuentra su origen en el álbum Todo es posible en Navidad, publicado en noviembre de 2024 y convertido rápidamente en uno de los discos más vendidos del país. El proyecto recogía canciones tan emblemáticas como Los peces en el río o El burrito Sabanero, reinterpretadas con nuevos matices musicales. Su buena acogida quedó reflejada en la presencia del álbum y varios de sus temas en el top 100 de ventas y escuchas.

A esta propuesta se sumó hace poco más de una semana un lanzamiento inesperado: 'Navidad sin ti', un tema inédito incluido en una edición especial del disco que aporta una carga emotiva y nostálgica, reforzando la dimensión más sentimental del repertorio navideño del cantante.

En esta nueva gira, Bisbal se hace acompañar de más de 15 músicos, entre ellos su banda habitual y miembros de la Orquesta OCAL de Almería, lo que aporta al espectáculo un sonido más sinfónico. El escenario, dominado por una gran escalera con alfombra roja y un telón aterciopelado, envuelve al público en un ambiente elegante y festivo.

El artista recorrerá España durante noviembre y diciembre, con paradas en Granada, Málaga, Sevilla, Bilbao, Zaragoza, Valencia, A Coruña, Madrid y Barcelona, ofreciendo versiones renovadas de clásicos como Jingle bell rock, junto a una adaptación en español del tema de Elvis Presley Siempre te recordaré. Un repertorio que reafirma su faceta más versátil y celebra, una vez más, que para Bisbal, en Navidad, todo es posible.

