Noticias de hoy, lunes 1 de diciembre de 2025

Las últimas declaraciones de Salomé Pradas, la confesión de Ábalos a través de su hijo en el diario 'El Mundo', o las conversaciones de Trump con Maduro, entre las noticias que marcan la jornada de hoy, lunes 1 de diciembre de 2025.

Habla Salomé Pradas

La consellera que estuvo en el CECOPI da su versión. Salomé Pradas acusa a Mazón de inacción total. Asegura que no le cogía el teléfono durante todo el tiempo que estuvo comiendo en El Ventorro y que le dijeron, además, que no le molestara. Cree que es víctima de un interés político, una "cabeza de turco".

Ábalos

En cuanto a Ábalos, Sánchez sigue sin pronunciarse. Hoy los partidos reúnen a sus comités de dirección, mientras el exministro no para de hablar. A través de sus redes, asegura que su adaptación a la cárcel está siendo menos traumática de lo que pensaba. A través de su hijo Víctor, dice hoy en 'El Mundo' que "Santos le ofreció un cheque en blanco a mi padre en nombre del presidente".

Conversaciones de Trump con Maduro

Trump confirma que ha hablado con Maduro. Ha sido por teléfono. No da detalles pero varios medios estadounidenses aseguran que le ha dado un ultimátum a Maduro para que deje el país con su familia.