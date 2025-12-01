Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
sociedad
Sucesos

Noticias hoy

Noticias de hoy, lunes 1 de diciembre de 2025

Consulta las últimas noticias en España hoy, lunes 1 de diciembre de 2025. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy

Noticias de hoy, lunes 1 de diciembrede 2025 | Antena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

Las últimas declaraciones de Salomé Pradas, la confesión de Ábalos a través de su hijo en el diario 'El Mundo', o las conversaciones de Trump con Maduro, entre las noticias que marcan la jornada de hoy, lunes 1 de diciembre de 2025.

Habla Salomé Pradas

La consellera que estuvo en el CECOPI da su versión. Salomé Pradas acusa a Mazón de inacción total. Asegura que no le cogía el teléfono durante todo el tiempo que estuvo comiendo en El Ventorro y que le dijeron, además, que no le molestara. Cree que es víctima de un interés político, una "cabeza de turco".

Ábalos

En cuanto a Ábalos, Sánchez sigue sin pronunciarse. Hoy los partidos reúnen a sus comités de dirección, mientras el exministro no para de hablar. A través de sus redes, asegura que su adaptación a la cárcel está siendo menos traumática de lo que pensaba. A través de su hijo Víctor, dice hoy en 'El Mundo' que "Santos le ofreció un cheque en blanco a mi padre en nombre del presidente".

Conversaciones de Trump con Maduro

Trump confirma que ha hablado con Maduro. Ha sido por teléfono. No da detalles pero varios medios estadounidenses aseguran que le ha dado un ultimátum a Maduro para que deje el país con su familia.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Noticias de hoy, domingo 30 de noviembre de 2025

Noticias de hoy, jueves 2 de octubre de 2025

Publicidad

Sociedad

David Bisbal

David Bisbal relanza la magia navideña con su gira 'Todo es posible en Navidad' y un repertorio renovado

Gripe porcina en España.

El Gobierno convoca una reunión de urgencia ante la crisis de la peste porcina africana mientras la Generalitat aumenta las restricciones

Imagen de archivo de una ambulancia del SUMMA 112

Mata a su mujer de una puñalada en el cuello y se quita la vida en Torrejón de Ardoz

Noticias de hoy
Noticias hoy

Noticias de hoy, lunes 1 de diciembre de 2025

Rahma X, nuevo rey de Tailandia
Efemérides

Efemérides de hoy 1 de diciembre de 2025: ¿Qué pasó el 1 de diciembre?

Foto de un patinete eléctrico
ATROPELLO

Muere un joven de 18 años en Toledo tras ser atropellado mientras circulaba en patinete

El joven iba acompañado de una mujer, de la que no se ha hecho pública su edad, y ha resultado ilesa.

El fotomatón retro que arrasa en Barcelona: largas colas para llevarse sus fotos reveladas en papel
LA ÚLTIMA MODA

El fotomatón retro que arrasa en Barcelona: largas colas para llevarse sus fotos reveladas en papel

Parece sacado de los años 70, pero es la última moda. Un fotomatón analógico restaurado triunfa entre jóvenes y nostálgicos, que hacen cola para llevarse sus fotos reveladas en papel.

Manifestación en la Calle Ferraz

Un detenido en la protesta de la organización juvenil Revuelta frente a Ferraz

Dos fallecidos en un accidente de tráfico en la carretera A-4003 a su paso por Huétor Santillán (Granada)

Mueren dos jóvenes de 21 y 17 años al chocar su coche contra el muro de una rotonda en Granada

Imagen del Parque de la Concordia en Jaén

Amigos de las dos chicas encontradas muertas en Jaén dicen que sufrieron bullying

Publicidad