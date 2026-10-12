Salvan a 3.300 cerdos en el incendio de una granja en Benaguasil, en Valencia

Una gran columna de humo cubre una granja en Benaguasil, Valencia. Tanto es así, que se disipa a varios kilómetros de distancia. De hecho, en las imágenes difundidas por la Guardia Civil, se aprecia la magnitud del incendio en la explotación porcina ubicada en el Camino Viejo de Villamarchante.

La rapidez con la que se han extendido las llamas, ha obligado a los efectivos a actuar con rapidez. La Guardia Civil y la Policía Local de Benaguasil han logrado salvar a 5 trabajadores y a 3.300 animales. Afortunadamente no hay que lamentar víctimas morales.

Los animales, trasladados a una zona segura

En cuestión de minutos, los agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local de Benaguasil, se han adentrado en las instalaciones afectadas por el incendio para localizar y auxiliar a los cinco trabajadores que se encontraban en su interior.

Con esta intervención, los trabajadores han podido abandonar el recinto por sus propios medios, sin que ninguno de ellos sufra lesiones.

Con todos los trabajadores a salvo, los efectivos han rescatado a los animales. Los han sacado de las instalaciones y los han trasladado a otras zonas de la explotación, donde se garantiza la seguridad. Allí han permanecido, alejados de las llamas, evitando que inhalen grandes cantidades de humo.

El peligro de las bombonas de propano

Varias bombonas de propano preocupaban ante la posibilidad de que se produjeran explosiones en el recinto. Para minimizar el peligro, los agentes han retirado las bombonas que se encontraban expuestas en una zona próxima al fuego.

Con esta intervención, se ha reducido el riesgo de explosión y se ha evitado que el incendio alcanzara mayores dimensiones.

Los vecinos ayudaron a sofocar las llamas

Los vecinos de las propiedades cercanas a la granja también han colaborado en las labores de extinción del fuego. Para ello, han desplegado rápidamente mangueras desde sus viviendas con el objetivo de contener el avance de las llamas.

En el operativo han participado alrededor de 12 bomberos procedentes de los parques de Paterna, L’Eliana y Catarroja, junto con agentes del Puesto Principal de la Guardia Civil de Benaguasil y efectivos de la Policía Local del municipio.

A pesar de los graves daños materiales sufridos por la explotación, la intervención coordinada de los servicios de emergencia y la colaboración ciudadana ha permitido evitar consecuencias de mayor gravedad. La actuación ha finalizado sin víctimas.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.