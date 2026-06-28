Rosa Ana Morán, Fiscal jefe antidroga de la Audiencia Nacional: "Estamos banalizando el cannabis y perdiendo una generación"

Ana Rosa Morán es fiscal jefe antidroga de la Audiencia Nacional, y la primera mujer al frente de una de las tres fiscalía especiales de esta institución judicial. Critica el modelo para perseguir el delito, reclama más medios y denuncia el desinterés para combatir el crimen organizado. Cuando llegó a la Fiscalía antidroga en 2022 eran 14 personas, en cuatro años se ha aumentando a 18. ¿Insuficentes? "absolutamente" responde la fiscal. "No están bien hechas las cuentas en el reparto de refuerzos, porque uno de los delitos que más está remontando es el tráfico de drogas y delincuencia organizada, que además está retando a la sociedad con violencia y con enfrentamiento al principio de autoridad muy grave".

Cuenta que para un fiscal enfrentarse en un macro juicio con medio centenar de abogados y un solo representante de la acusación pública es todo un trabajo de titanes. Pasó en el juicio de los "Miami". Un grupo criminal liderado por Álvaro y Artemio López Tardón. Cuando la Policía Nacional registró el chalet que estos dos hermanos tenían en Madrid, encontraron casi 24 millones de euros en metálico, que ocultaban en zulos. Se juzgó a 81 implicados. Se les condenó a cinco años y multas de 85 millones. Dos únicos fiscales con tantos abogados, dice Rosa Ana Morán es una lucha de David contra Goliat, aunque se conocían la causa al dedillo, y la defendieron perfectamente. "Creo, que el Estado da muy poca sensación de poder, cuando permite que frente a semejante grupo de delincuentes se enfrenten dos fiscales. Me gustaría que el Estado diera sensación de poder, interés y medios. Es importante mejorar los medios". "En estos delitos nosotros no tenemos acusaciones populares, estamos solos".

Aumento de diligencias mismo personal

Las diligencias aumentaron un 23% de 2024 a 2025 en todo el territorio. Solo en la Audiencia Nacional aumentaron un 32%. Esta cifra colapsa no solamente a la fiscalía, sino a los juzgados, a las salas. "La Audiencia Nacional no puede ser una solución para todo porque se colapsa".

Una de las estrategias preferidas por los abogados defensores es dilatar los procesos, ¿qué opinión le merece esta táctica?: "Cuando uno tiene poca defensa busca otras salidas y una de ellas es dilatar y alargar los procedimientos recurrirlo absolutamente todo, pedir libertades, nuevas declaraciones... nuestro procedimiento penal es muy garantista permite un recurso casi infinito. Plantean también la incompetencia de la Audiencia Nacional para que se retrase y tenga que ir al Supremo. Hay infinitas triquiñuelas, legales por supuesto, pero lo que buscan es dilatar el proceso. La dilación genera ventajas para el detenido como la rebaja de penas por dilaciones indebidas.

Juzgados especializados y exclusivos para delitos de narcotráfico

Lo que propone Rosa Ana Morán desde 2022 es que haya juzgados especialistas, por ejemplo en Algeciras y Málaga, que concentren en un solo juzgado o en dos toda la violencia organizada especialmente relacionada con el narcotráfico. Esto ya está previsto, pero desde que se ha aprobado "nadie ha movido un dedo". El Ministerio de Justicia no ha hecho ningún movimiento en este sentido, aunque está en la Ley, el CGPJ, tampoco. "Lo que queremos es que se creen juzgados especializados igual, que los de violencia de género, y que se preste atención a este problema, porque es un problema grave". La vía es tener jurisdicciones especializadas, en Marbella, Málaga, Barcelona, Galicia... donde se necesita focalizarse y dedicarse solo a este tipo de delincuencia.

Colaboraciones con Francia, Italia, Portugal... no con Marruecos

Antes de llegar a la fiscalía antidroga Rosa Ana Morán fue Fiscal de Sala de Cooperación Penal Internacional, su experiencia en este puesto le ha dado un conocimiento profundo de cómo funcionan el resto de fiscalías en otros estados: "Tenemos muy buenas relaciones con otros países, que están como deberíamos estar nosotros muy motivados en atajar el tema del narcotráfico. Trabajamos muchísimo con Francia y cada vez más con Italia, se trabaja mucho con Holanda, Bélgica, con Portugal, que está sufriendo lo mismo que nosotros, porque si las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado aprietan en un sitio el narcotraficante se va a otro, la droga entra por mar en todo tipo de embarcaciones, y descargan en narcolanchas en las playas, que pueden. "Con Marruecos, no tenemos ninguna ayuda en relación con las narcolanchas y estamos esperando la colaboración de este país con respecto a los narcotúneles de la ciudad autónoma de Ceuta, se han pedido rogatorias, que no han sido contestadas, de esto hace más de un año".

Agentes investigados en las operaciones de narcotráfico

El informe SOTCA, Evaluación de la Amenaza de la Delincuencia Grave y Organizada de la Unión Europea, asegura que un porcentaje elevado de operaciones contra la droga se han visto involucrado algún miembro de las fuerzas de seguridad. El último caso, o por lo menos el más sonado es el del ex jefe de la UDEF, Óscar Sánchez Gil, al que se le encontraron casi 20 millones de euros emparedados en su vivienda. ¿Es esta una realidad habitual?, usted ha recurrido la decisión del juez Francisco de Jorge Mesas de llevarlo a juicio ya: "la detención de este policía ha sido sonada, pero en esa operación hay mucho dinero blanqueado, hay mucha gente involucrada, hay muchos narcotraficantes y hay mucho dinero, que recuperar. El juez toma una determinación de procesar por ramas. Eso no está previsto por la LECRIM, recurrimos con la intención de corregir el problema procesal y seguir con diligencias, que faltan todavía.

Aumenta la violencia

El problema de la droga es un problema de salud pública, que se está convirtiendo en un problema de seguridad ciudadana. A veces se relaciona aumento de violencia según el tipo de droga con la que se trafica, así pues se podría pensar que si manejan cocaína los niveles de seguridad y violencia de los grupos de narcos aumenta, pero la fiscal niega esta argumento, de hecho, asegura que los últimos asesinatos ocurridos en Barcelona, en plena calle, a la luz del díal, a sangre fría están relacionados con el cannabis y no con la coca e insiste con vehemencia:"estamos vanalizando el cannabis de una forma muy preocupante. Los psiquiatras avisan del riesgo de una generación perdida, de los enormes daños y de la cantidad de esquizofrenias que se están diagnosticando en jóvenes de 15 a 24 años por el consumo de cannabis.

Los narcotraficantes, continua la fiscal, cada vez son más violentos, es evidente la cantidad de armas que se están interviniendo, son armas de guerra, que veamos los asesinatos en público y en la calle yo creo que esta violencia tiene que poner en alerta a toda la sociedad española y al gobierno español. "Además, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, encabezados por el Ministerio del Interior tenemos que trabajar juntos, estamos trabajando absolutamente por separado". El problema de la droga no se termina con la incautación y con la detención, tenemos que llevarlos a juicio, tenemos que probar el delito, tenemos que conseguir la condena y recuperar los efectos y los beneficios para utilizarlos a través de los fondos decomisados.

Más detenciones

Queda pendiente la detención de los narcotraficantes involucrados en la muerte de los dos guardia civiles en Huelva. Asegura Rosa Ana Morán que, no se quita nunca de la cabeza, es su obligación moral, recordar a los dos guardia civiles, David Pérez Carrecedo, Miguel Ángel González, asesinados en Barbate y a los dos fallecidos en Huelva Germán Pérez y Jerónimo Jimenez Molero y a Carlos Esquembri, de Vigilancia aduanera. A los cinco que han fallecido estando yo aqui los tengo presentes como una guía moral, para acabar con esto para que no vuelva a pasar.

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