Noticias de hoy, viernes 14 de agosto de 2026

Los incendios en España, la situación en Ceuta o el terremoto en Colombia, entre las noticias más destacadas de este viernes 14 de agosto de 2026.

Crisis migratoria

La frontera de Ceuta vuelve a estar bajo vigilancia ante el temor a que se produzca una nueva entrada masiva este sábado, 15 de agosto. Dos semanas después de la llegada de unas 80.000 personas, los movimientos detectados en redes sociales han llevado a España y Marruecos a reforzar sus dispositivos.

Marruecos ha desplegado 3.000 policías y ha colocado vallas y concertinas en su lado de la frontera. España, por su parte, ha incrementado el control de la frontera marítima y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha anunciado el envío de más efectivos.

Terremoto Colombia

Colombia supera las 72 horas desde el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el país y los equipos de emergencia continúan buscando a las personas que permanecen bajo los escombros. El último informe de las autoridades eleva el balance a 281 muertos, 3.971 heridos y 379 desaparecidos, mientras que 348 personas han sido rescatadas.

Las labores continúan durante el día y la noche. Bomberos, militares, voluntarios y vecinos retiran restos de edificios y buscan cualquier señal que permita localizar a supervivientes. Sin embargo, el paso del tiempo reduce las posibilidades de encontrar personas con vida.

Incendios

Los incendios forestales mantienen este viernes en alerta a diferentes puntos de España. Entre los focos que más preocupan se encuentran los de Niebla, en Huelva; Peñas de Riglos, en Huesca, y Caboalles de Abajo, en León. Los servicios de emergencia continúan trabajando durante la noche, y preparan un amplio despliegue para afrontar una jornada en la que las condiciones meteorológicas pueden complicar la evolución de las llamas.

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