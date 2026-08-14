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Noticias de hoy, viernes 14 de agosto de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, viernes 14 de agosto de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy, domingo 19 de julio de 2026

Noticias de hoy, viernes 14 de agosto de 2026

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Celia de Santiago
Celia de Santiago
Publicado:

Los incendios en España, la situación en Ceuta o el terremoto en Colombia, entre las noticias más destacadas de este viernes 14 de agosto de 2026.

Crisis migratoria

La frontera de Ceuta vuelve a estar bajo vigilancia ante el temor a que se produzca una nueva entrada masiva este sábado, 15 de agosto. Dos semanas después de la llegada de unas 80.000 personas, los movimientos detectados en redes sociales han llevado a España y Marruecos a reforzar sus dispositivos.

Marruecos ha desplegado 3.000 policías y ha colocado vallas y concertinas en su lado de la frontera. España, por su parte, ha incrementado el control de la frontera marítima y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha anunciado el envío de más efectivos.

Terremoto Colombia

Colombia supera las 72 horas desde el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el país y los equipos de emergencia continúan buscando a las personas que permanecen bajo los escombros. El último informe de las autoridades eleva el balance a 281 muertos, 3.971 heridos y 379 desaparecidos, mientras que 348 personas han sido rescatadas.

Las labores continúan durante el día y la noche. Bomberos, militares, voluntarios y vecinos retiran restos de edificios y buscan cualquier señal que permita localizar a supervivientes. Sin embargo, el paso del tiempo reduce las posibilidades de encontrar personas con vida.

Incendios

Los incendios forestales mantienen este viernes en alerta a diferentes puntos de España. Entre los focos que más preocupan se encuentran los de Niebla, en Huelva; Peñas de Riglos, en Huesca, y Caboalles de Abajo, en León. Los servicios de emergencia continúan trabajando durante la noche, y preparan un amplio despliegue para afrontar una jornada en la que las condiciones meteorológicas pueden complicar la evolución de las llamas.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

Los incendios de Niebla (Huelva) y Huesca arrasan 39.000 hectáreas y más de 1550 personas han sido evacuadas

Un efectivo de la UME se enfrenta a un incendio.

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Sociedad

Noticias de hoy, domingo 19 de julio de 2026

Noticias de hoy, viernes 14 de agosto de 2026

Incendios en Huelva, Huesca y León

Tres grandes incendios mantienen en vilo a Huelva, Huesca y León

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Dos muertos y un herido muy grave en un accidente tras chocar un coche contra una vivienda en Navarra

Crisis migratoria en Ceuta
Crisis migratoria

España y Marruecos blindan la frontera de Ceuta ante el temor a otra entrada masiva este sábado

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Ceuta desbordada

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