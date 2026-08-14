Dos muertos y un herido muy grave en un accidente tras chocar un coche contra una vivienda en Navarra

Dos hombres de 38 y 23 años han muerto y otro joven de 24 ha resultado herido de gravedad tras haberse producido un accidente en Beriáin (Navarra).

El centro de gestión de emergencias de SOS Navarra 112 recibió aviso a las 23:45 horas del jueves, después de que el vehículo en el que criculaban los tres varones se saliera de la vía en el kilómetro 1,6 de la carretera NA-6009 y colisionara contra el muro de hormigón de una vivienda de la calle Idiazelaia.

Según avisa el Ejecutivo foral, se trasladaron al lugar del accidente efectivos de bomberos del parque de Cordovilla, dos ambulancias de soporte vital avanzado (medicalizadas), una ambulancia de soporte vital básico, el equipo médico de Noáin y patrullas de Seguridad Vial y la Brigada de Atestados de la Policía Foral.

Por su parte, los servicios de emergencia no lograron salvar la vida del conductor y el copiloto del coche, dos hombres de 38 y 23 años respectivamente, que perdieron la vida en el lugar.

Un superviviente de 24 años

El tercer ocupante del vehículo, un joven de 24 años, fue trasladado en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona, donde permanece ingresado con politraumatismos de carácter muy grave.

Los cuerpos de los dos varones han sido trasladados al Instituto Navarro de Medicina Legal, donde les será practicada la autopsia. Efectivos de la Brigada de Atestados de la Policía Foral investigan ahora las causas del accidente.

Dos personas rescatadas tras salirse un vehículo en Pueyo

El pasado domingo, un hombre y una mujer de 72 y 71 años fueron rescatados tras quedar atrapados al salirse de la carretera con vuelco en la AP-15, en Pueyo.

Según los servicios de emergencias accidente tuvo lugar en el kilómetro 58. Tras ser liberados por los bomberos, los dos heridos fueron trasladados también al Hospital Universitario de Navarra con politraumatismos de pronóstico reservado.