Investigan a un policía de Ceuta por el presunto uso de lotería premiada en una trama de blanqueo vinculada al narcotráfico

Un agente de la Policía Local de Ceuta ha comparecido esta semana ante las autoridades, en el contexto de una investigación que analiza la posible utilización de décimos de lotería premiados, para el blanqueo de dinero. El caso está vinculado a una red de narcotráfico con presencia en Ceuta, Andalucía y Galicia, y que recientemente llevó al descubrimiento de un narcotúnel.

Según fuentes cercanas a la investigación, se está examinando si los décimos adquiridos por el Club San Urbano de la Policía Local, que fueron premiados en l sorteo del 22 de diciembre con un total de 2,1 millones de euros, a razón de 6.000 euros por décimo, pudieron emplearse para dar apariencia legal a fondos ilícitos.

Un Guardia Civil ofrecía dinero a cambio de décimos

La Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UFEF) inició esta línea de trabajo, tras la detención de un Guardia Civil, actualmente en prisión, que presuntamente ofrecía dinero a cambio de boletos premiados. Las escuchas telefónicas incluidas en el sumario, reflejan conversaciones en las que el agente intentaba adquirir estos décimos, lo que ha llevado a los investigadores a sospechar que esta práctica podría formar parte de un método de blanqueo.

En este contexto, además del agente de la Policía Local citado esta semana, también han declarado otras personas que resultaron premiadas en el último sorteo navideño en Ceuta.

La red investigada estaría relacionada con el narcotúnel localizado en el polígono industrial del Tarajal, que conecta la ciudad con Marruecos. Las primeras inspecciones apuntan a que el túnel tiene una profundidad de unos 19 metros, con una altura de 1,20 metros y una anchura de 80 centímetros. Los trabajos en su interior continúan, ya que se encuentra parcialmente inundado.

Narcotúnel Ceuta. | Policía Nacional

Así se descubrió el narcotúnel

A finales del mes de marzo, la Policía anunciaba el descubrimiento de la infraestructura organizada en tres estratos diferenciados con raíles, vagones y sistemas de poleas para desplazar los fardos con seguridad. El primer nivel era la galería de acceso, el segundo fue bautizado por los agentes como "narcodespensa", se trata de un hueco amplio en el que "se apilaban los fardos de hachís en palés antes de su extracción al exterior". El tercero y último era el pasadizo que llevaba hasta Marruecos, este conducía hasta una salida oculta bajo una caseta exterior del edificio más próximo a la valla de separación fronteriza.

La trama, presuntamente encabezada por el empresario marroquí Mustapha Chairi Brouzi, bautizada como Operación Ares, ya cuenta con 27 personas detenidas, número que podría subir en los próximos días, ya que la investigación de la Policía continúa viva.

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