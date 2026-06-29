Roberto Brasero avisa del nuevo episodio de calor: "Se superarían los 40º a 42º en varias zonas"

Junio se despide con más calor sobre todo en esas zonas de España habitualmente calurosas y no tanto en otra como Galicia y el Cantábrico donde de momento van a mantener a ralla a las altas temperaturas al contrario de lo que pasó durante la ola de calor. Hoy ya han vuelto los 40º a la sombra al valle del Guadalquivir -a las cinco de la tarde ya los habíamos superado en la jienense Andújar y estábamos a puntos de alcanzarlos en Córdoba capital- y mañana se esperan en Badajoz, donde tendremos avisos de nivel naranja por altas temperaturas.

Hoy el aviso naranja se acaba de activar, pero por tormentas, en el prelitoral de Girona, donde se ha observado una tormenta con granizo de más de 2 cm en los entornos de Santa Coloma de Farners que permanece bastante estacionaria, según el aviso de AEMET.

Junio se despide con más calor

Mañana subirán las temperaturas en casi toda España salvo el extremo norte y el mediterráneo andaluz donde no van a cambiar. Junio se despide con más calor y podremos superar de nuevo los 40º en el del Guadalquivir y del Guadiana y rozarlos en el del Tajo. También serán muy elevadas las temperaturas en el interior de Gran Canaria -mañana con aviso de nivel naranja por calor-, de Tenerife y de La Gomera.

Seguirán las nubes en el Cantábrico con algunas lluvias débiles con máximas ahí entre los 22º de Oviedo, a los 25º de Lugo o Bilbao. 27º es la prevista para Pamplona y 36º la de Murcia y Zaragoza.

Tendremos por la tarde de nuevo alguna tormenta en el Ibérico, los pirineos, interior de Mallorca y las sierras béticas. En Canarias, además del calor, seguirá soplando con fuerza el viento y contaremos con algo de calima.

Más calor al final de la semana

El miércoles comenzará el mes de julio con un refresco en el norte peninsular: llegará viento norte que hará bajar las temperaturas. Seguirá el calor en el centro y el sur, más de 40° en Extremadura y valle del Guadalquivir. Además, habrá noches tropicales en el área mediterránea, centro y sur de la península. El tiempo será estable y, salvo alguna tormenta aislada en puntos del Pirineo, sistema ibérico y Mallorca, no habrá lluvias.

El jueves en principio no habrá grandes variaciones en el tiempo, si acaso una subida de las temperaturas en el tercio norte, al dejar de llegar ya viento del norte y una ligera bajada en la zona centro y regiones del Mediterráneo.

Pero será a partir del viernes cuando probablemente se inicie un nuevo ascenso térmico generalizado, que podría continuar en los días siguientes y que daría lugar a otro episodio de temperaturas muy altas, tanto máximas como mínimas, en la mayor parte del país, según avanzan fuentes de la AEMET.

"Con la información actualmente disponible, se superarían los 36° de forma prácticamente generalizada en la península y Baleares, y los 40º a 42° en los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir. Con mínimas de 22º a 24° en el Mediterráneo, zona centro y mitad sur", según afirmaba esta mañana Rubén del Campo, portavoz de la agencia estatal. Seguiremos muy de cerca esta nueva previsión de temperaturas elevadas para el final de esta semana.

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