Noticias de hoy, lunes 29 de junio de 2026

Más de 96 horas después del doble terremoto que ha sacudido Venezuela el tiempo para la esperanza se agota. El último balance indica que hay 1.450 los muertos, de los cuales 17 son españoles, 3.150 heridos y se calcula que 50.000 personas siguen desaparecidas.

Así trabajan los rescatistas

Casi 2500 rescatistas llegados de todo el mundo trabajan en jornadas interminables, con un calor y humedad extremos. Los cuerpos se acumulan en las calles, las morgues no dan abasto, el hedor es insoportable. Se calcula que más de 50.000 personas continúan desaparecidas.

El contingente español

162 personas forman parte del contingente español que sigue buscando vida entre los escombros y cascotes, trabajando de día y también de noche. Con la ayuda de perros, cámaras térmicas, geófonos y drones. Jugándose la vida porque siguen las réplicas más de quinientas en los últimos días.

Gertrudis Alcázar, comparece en el Senado

Gertrudis Alcázar, es una de las protagonistas del día. La secretaria de Zapatero comparece en el Senado, en la comisión de investigación sobre la SEPI. Otra protagonista es Carmen Pano que declara como testigo ante el juez Pedraz en el marco del Caso Leire. Es la empresa que asegura haber llevado 90 mil euros en metálico a Ferraz.

Se adelanta el Consejo de Ministros

Se adelanta el Consejo de Ministros. Aprobará hoy prorrogar el escudo anticrisis por la guerra de Irán. Un real decreto que se ha negociado con patronal, sindicatos y sectores afectados. La incógnita es si se mantendrán las bonificaciones a los carburantes. También dará luz verde al nuevo cuadro macroeconómico, el primer paso para aprobar los presupuestos.

Huelga de Renfe

Huelga en Renfe cuando tantos empiezan hoy sus vacaciones. Hay 320 trenes afectados entre cercanías, media distancia y alta velocidad. La operadora ofrece a los viajeros afectados cambiar o cancelar el billete. El Sindicato Ferroviario ha convocado una segunda jornada de paro para el 15 de julio.

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