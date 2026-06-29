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Escasez de personal sanitario

CSIF denuncia el cierre de miles de camas y quirófanos este verano por la falta de personal sanitario

El sindicato plantea que la falta de refuerzos en la sanidad pública durante este verano provocará el cierre de miles de camas hospitalarias y quirófanos de toda España, además de una notable reducción de la actividad sanitaria en centros de salud y un previsible aumento de las listas de espera.

Sala de espera

La falta de refuerzos en la sanidad pública durante este verano provocará el cierre de miles de camas | Antena 3 Noticias

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Pelayo Llera | Victoria Blaya
Publicado:

Probablemente muchos de ustedes ya estarán preparando sus equipajes para comenzar sus más que merecidas vacaciones. Mientras, el sector sanitario en España se encuentra frente a uno de sus momentos más complicados: sobrevivir al verano un año más. Listas de espera que se harán eternas, deficiencias en el sistema debido a la falta de personal y una reducción de camas hospitalarias amenazan una vez más con arruinar esta época estival a la sanidad.

Un problema general

Según el sindicato, las comunidades autónomas afrontan el periodo estival con una planificación "insuficiente" y sin ofrecer datos concretos sobre los recursos disponibles. CSIF asegura que la escasez de profesionales afecta de manera directa a todos los profesionales que se dedican a la sanidad especialmente a médicos y enfermeras que se dedican a la pediatría, Atención Primaria, matronas, técnicos sanitarios, celadores y personal administrativo.

La organización advierte de que, a partir del 1 de julio, cuando comiencen las vacaciones de la gran parte de las plantillas, se cerrarán plantas hospitalarias, disminuirá la actividad quirúrgica y muchos centros de salud dejarán de prestar atención por las tardes, una situación que se sufrirá mucho más en zonas potencialmente turísticas.

Los datos reales

La cifra total de camas hospitalarias y centros de salud que dejarán de estar disponibles durante estos próximos meses, es más que asombrosa. CSIF recoge datos de distintas comunidades autónomas con la intención de especificar y personalizar la problemática. En Galicia alerta del cierre de 482 camas hospitalarias durante el verano, en Madrid denuncia recortes en servicios en hospitales como el de La Paz o el 12 de Octubre.

En Andalucía se alerta del cierre masivo de centros de salud situados en zomas de gran afluencia turística.

En otras comunidades como Asturias, Extremadura y Canarias, la problemática se centra en la falta de información y en la sobrecarga laboral que padecerán dentro de los centros hospitalarios toda su plantilla. Ante esta situación, el sindicato centra sus esfuerzos en reclamar planes de acción y refuerzo trasparentes y consensuados con antelación. Esto permitirá garantizar el buen funcionamiento de la asistencia sanitaria durante una época tan problemática como la estival.

Concentración contra el Estatuto redactado por Sanidad.

CSIF se moviliza tras el incumplimiento del acuerdo por Sanidad tras años de negociación. El anteproyecto excluye varios derechos, como la jubilación parcial y la dedicación exclusiva de las pagas extras.

El sindicato exige una modificación del Estatuto Marco redactado por el Ministerio de Sanidad, ya que excluye el derecho a la jubilación parcial, es decir, recibir una prestación a partir de los 60 años, mientras se continúa trabajando a tiempo parcial. Además, quieren extender esta medida a todo el personal perteneciente al estatuto.

En cuanto a las pagas extras, el sindicato demanda el derecho a la dedicación exclusiva de las pagas extras, esto es, que la empresa y el trabajador crean un acuerdo para prestar servicios en exclusiva para el empleador, renunciando así al pluriempleo.

Dicha organización solicita que el gobierno suministre las herramientas necesarias para garantizar el relevo generacional, así como el reconocimiento de la penosidad, esto es, el hecho de trabajar en circunstancias excepcionales. Esto supone, en el personal sanitario, un desgaste físico y emocional, que deben soportar en condiciones verdaderamente exigentes.

El CSIF pide actualizar las condiciones laborales del Sistema Nacional de Salud y una reducción de la jornada laboral a 35 horas diarias. Por otro lado, demanda que se supriman las guardias de 24 horas y exige que haya más estabilidad en el entorno laboral y en las respectivas carreras profesionales de los médicos, así como la conciliación de la vida personal y familiar.

La organización pide un reconocimiento de la formación de los trabajadores de la sanidad, así como de sus competencias y de cada una de las especialidades de las profesiones sanitarias. Por último, reivindica con esta concentración que el gobierno central respete las condiciones de este estatuto de manera íntegra y los médicos seguirán luchando con todas sus fuerzas para lograr todos sus objetivos.

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