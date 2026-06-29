Antena 3 Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

Seguridad vial

20 años del carnet por puntos: España reduce a más de la mitad la mortalidad vial

La implantación del permiso de conducir por puntos ha marcado un antes y un después en la seguridad vial en España. Dos décadas después de su aprobación, las cifras reflejan una reducción del 60% en el número de fallecidos en carretera.

Un joven conduciendo

Un joven conduciendo Istock (Archivo)

Publicidad

Marta Moreno
Publicado:

El permiso de conducir por puntos cumple hoy 20 años desde su aprobación. Se ha convertido en una de las herramientas para reducir la siniestralidad vial en España. Desde que comenzó a aplicarse, el número de personas fallecidas en accidentes de tráfico se ha reducido un 60%, según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Dos décadas de descenso de la mortalidad

Las cifras muestran la evolución de la seguridad vial en este periodo. En 2005 se registraron 91.187 accidentes con víctimas, en los que murieron 4.442 personas y otras 21.859 sufrieron heridas graves. En 2024 se contabilizaron 1.785 fallecidos y 9.561 heridos que necesitaron hospitalización. La mejora también queda reflejada en la tasa de mortalidad por población. En 2005 fallecían 101 personas por cada millón de habitantes, en 2024 esa cifra descendió hasta las 37.

Un sistema basado en premiar la buena conducción

Cuando el permiso por puntos comenzó a aplicarse, cerca de 22 millones de conductores recibieron 12 puntos. Los conductores noveles o aquellos con menos de 3 años de experiencia, empezaron con 8 puntos.

El sistema permite incrementar el saldo hasta un máximo de 15 puntos mediante una conducción responsable. Las infracciones suponen la pérdida progresiva de puntos hasta la retirada del permiso de conducir en los casos más graves.

Más de 72 millones de puntos retirados

Durante estos 20 años, la DGT ha retirado más de 72 millones de puntos, como consecuencia de más de 20 millones de sanciones. El año 2009 fue el más negativo desde la implantación del carnet, con 4,6 millones de puntos perdidos. En 2024 cerca de 30.000 conductores perdieron la vigencia del permiso de conducir.

Las infracciones más habituales

El exceso de velocidad continua siendo la infracción más habitual en la pérdida de puntos. También conducir bajo los efectos del alcohol y saltarse un semáforo en rojo. Sin olvidar el uso del teléfono o no llevar el cinturón de seguridad.

También generan una importante pérdida de puntos conducir bajo los efectos de las drogas, saltarse un STOP o ceda el paso y la conducción temeraria.

Cursos para recuperar puntos: resultados positivos

Para recuperar los puntos perdidos los conductores pueden realizar cursos de sensibilización y reeducación vial. Hasta este año se han impartido más de 141 mil cursos. El 88,4% de los que los han realizado y aprobaron el examen no volvieron a ser sancionados.

El permiso de conducir por puntos ha lanzado un mensaje claro a la ciudadanía. Ahora, los conductores temen perder su carnet y lo ven como un elemento indispensable para la seguridad en carretera.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Noticias de hoy, lunes 29 de junio de 2026

Noticias de hoy

Publicidad

Sociedad

Un joven conduciendo

20 años del carnet por puntos: España reduce a más de la mitad la mortalidad vial

Sala de espera

CSIF denuncia el cierre de miles de camas y quirófanos este verano por la falta de personal sanitario

Entrada de Urgencias del Hospital Parc Taulí, de Sabadell.

Prisión provisional para los padres del bebé de tres meses muerto por supuestos malos tratos en Sabadell

Los criminales ofrecían "tarifas lows cost" para que los prostíbulos estuviesen llenos
PROSTITUCIÓN

Desarticulada una organización criminal que obligaba a sus víctimas a ejercer la prostitución low cost : "20 euros por 10 minutos"

Puente de carretera
kamikazes

Un conductor kamikaze provoca un accidente en la circunvalación de Granada y deja una persona atrapada

Muere un cabo del Ejército de Tierra durante un lanzamiento paracaidista en Huesca
Muerte

Muere un cabo del Ejército de Tierra durante un lanzamiento paracaidista en Huesca

El cabo ingresó en el ejército en el año 2018 y estaba destinado en el Batallón de Zapadores de la Brigada 'Almogávares' VI de Paracaidístas.

Jackson Medina, venezolano residente en Cádiz
VENEZUELA

Jackson Medina, venezolano en Cádiz: "Mi familia luchó 72 horas entre los escombros, pero no lo pudo lograr"

Jackson Medina, venezolano residente en Cádiz, ha relatado la angustia vivida por su familia tras el doble terremoto que ha sacudido Venezuela y que se ha cobrado la vida de su tío, la esposa de este y un primo.

Noticias de hoy

Noticias de hoy, lunes 29 de junio de 2026

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta

Efemérides de hoy 29 de junio de 2026: ¿Qué pasó el 29 de junio?

Hospital Sant Joan de Déu de Manresa

Detenida una enfermera acusada de envenenar a su pareja en Manresa

Publicidad