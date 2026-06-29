20 años del carnet por puntos: España reduce a más de la mitad la mortalidad vial

El permiso de conducir por puntos cumple hoy 20 años desde su aprobación. Se ha convertido en una de las herramientas para reducir la siniestralidad vial en España. Desde que comenzó a aplicarse, el número de personas fallecidas en accidentes de tráfico se ha reducido un 60%, según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Dos décadas de descenso de la mortalidad

Las cifras muestran la evolución de la seguridad vial en este periodo. En 2005 se registraron 91.187 accidentes con víctimas, en los que murieron 4.442 personas y otras 21.859 sufrieron heridas graves. En 2024 se contabilizaron 1.785 fallecidos y 9.561 heridos que necesitaron hospitalización. La mejora también queda reflejada en la tasa de mortalidad por población. En 2005 fallecían 101 personas por cada millón de habitantes, en 2024 esa cifra descendió hasta las 37.

Un sistema basado en premiar la buena conducción

Cuando el permiso por puntos comenzó a aplicarse, cerca de 22 millones de conductores recibieron 12 puntos. Los conductores noveles o aquellos con menos de 3 años de experiencia, empezaron con 8 puntos.

El sistema permite incrementar el saldo hasta un máximo de 15 puntos mediante una conducción responsable. Las infracciones suponen la pérdida progresiva de puntos hasta la retirada del permiso de conducir en los casos más graves.

Más de 72 millones de puntos retirados

Durante estos 20 años, la DGT ha retirado más de 72 millones de puntos, como consecuencia de más de 20 millones de sanciones. El año 2009 fue el más negativo desde la implantación del carnet, con 4,6 millones de puntos perdidos. En 2024 cerca de 30.000 conductores perdieron la vigencia del permiso de conducir.

Las infracciones más habituales

El exceso de velocidad continua siendo la infracción más habitual en la pérdida de puntos. También conducir bajo los efectos del alcohol y saltarse un semáforo en rojo. Sin olvidar el uso del teléfono o no llevar el cinturón de seguridad.

También generan una importante pérdida de puntos conducir bajo los efectos de las drogas, saltarse un STOP o ceda el paso y la conducción temeraria.

Cursos para recuperar puntos: resultados positivos

Para recuperar los puntos perdidos los conductores pueden realizar cursos de sensibilización y reeducación vial. Hasta este año se han impartido más de 141 mil cursos. El 88,4% de los que los han realizado y aprobaron el examen no volvieron a ser sancionados.

El permiso de conducir por puntos ha lanzado un mensaje claro a la ciudadanía. Ahora, los conductores temen perder su carnet y lo ven como un elemento indispensable para la seguridad en carretera.

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