Desarticulada una organización criminal que obligaba a sus víctimas a ejercer la prostitución low cost : "20 euros por 10 minutos"

Durante una vigilancia a una de las casas que funcionaban como prostíbulos los Mossos detectaron que "durante 72 horas entraron más de 100 hombres", una cantidad "exagerada", según relata el inspector Luis Moreno de los Mossos d'Esquadra. "Esta gran afluencia nos hizo sospechar que se ofrecían tarifas low cost".

La Policía Nacional y los Mossos d'Esquadra han desmantelado, en una operación conjunta, a dos organizaciones criminales especializadas en el tráfico de seres humanos con finalidad de explotación sexual. Los investigadores han liberado a 6 víctimas y se han detenido a 23 personas.

Deudas y prostitución low cost

Las dos organizaciones, una española y otra brasileña, trabajaban de forma independiente, pero estaba conectadas y realizaban operativas conjuntas para intercambiar chicas, captarlas y explotarlas. Su modus operandi siempre era el mismo "captaban a mujeres vulnerables en sus países de origen mediante falsas ofertas de trabajo, les pagaban el viaje y una vez en España les imponían una multa de 8.000-10.000 euros que debían saldar ejerciendo la prostitución".

La red controlaba 11 casas prostíbulo en varios municipios de Barcelona y Girona. Los investigadores explican que la organización "ofrecían tarifas low cost para servicios de 10-15 minutos". Una tendencia, la de la llamadaprostitución low cost, que según los investigadores "ofrece servicios de 10-15 minutos a unos 20 euros". Este tipo de tarifas agravaron las condiciones en las que eran obligadas a trabajar estas mujeres.

Ambas organizaciones "hacían movimiento de chicas entre prostíbulos e incluso crearon un prostíbulo en común", según explica Marcos López, inspector de CNP y añade que "el clan español era un clan familiar que gestionaba 9 prostíbulos en Cataluña. Tenían incluso testaferros, y eso les permitía pasar desapercibidos".

2 clanes muy jerarquizados

Lo dos clanes funcionaban de forma jerarquizada y muy organizada. Las "captadoras" traían a las víctimas con falsas promesas de trabajo. Durante la operación se han realizado 16 entradas en inmuebles, 11 de ellos funcionaban como prostíbulos.

Los agentes han detenido a 23 personas, 15 mujeres y 8 hombres. De hechos, los investigadores destacan el papel de las mujeres detenidas en la organización criminal ya que "hacían tanto de captadoras" como de "líderes de la organización".

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