Jackson Medina, venezolano en Cádiz: "Mi familia luchó 72 horas entre los escombros, pero no lo pudo lograr"

La tragedia provocada por el doble terremoto en Venezuela se mide en cifras, pero también en nombres, familias rotas y llamadas que llegan con retraso desde una zona devastada.

Jackson Medina, venezolano residente en Cádiz, ha perdido a parte de su familia tras los seísmos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el norte del país el pasado miércoles y que han dejado al menos 1.450 muertos.

"Quiero agradecer al pueblo español por el esfuerzo en ayudar", ha señalado Medina en una entrevista en la que ha relatado las 72 horas de angustia que vivió su familia mientras intentaba localizar a sus seres queridos bajo los escombros.

"Mi familia luchó 72 horas entre los escombros, pero no lo pudo lograr. Con el paso del tiempo y las condiciones, poco a poco se fue desapareciendo la esperanza", ha explicado.

El desenlace llegó este sábado, cuando los cuerpos fueron localizados sin vida. "He perdido a mi tío, a su esposa y a un primo", ha lamentado Medina, visiblemente afectado por una situación que define como "desesperante" y marcada por la impotencia de seguir lo ocurrido desde la distancia.

"Se maneja mucha impotencia, pero estás limitado por la distancia", ha añadido. Según ha explicado, la comunicación con la zona del desastre está siendo muy complicada por los cortes de luz y los problemas de cobertura.

La familia ha recibido información gracias a un allegado que permanece en primera línea de las labores de rescate y que sale de la zona afectada para poder enviar actualizaciones.

Piden más ayuda

"Fue muy fuerte y muy duro. La situación cada vez es más crítica porque la esperanza de vida es más corta", ha señalado Medina, que ha pedido más medios para los equipos de rescate y para los voluntarios que trabajan contra reloj.

"Los venezolanos necesitamos maquinaria pesada, herramientas de corte inalámbricas, mandarrias, guantes, gafas de protección, medicamentos para voluntarios y atrapados, agua, comida y ropa", ha reclamado.

"La situación cada vez es más crítica"

La búsqueda de supervivientes continúa en horas críticas, cuatro días después del doble terremoto que ha golpeado especialmente al estado costero de La Guaira, aledaño a Caracas y considerado la zona cero de la devastación. Allí permanecen desplegados equipos nacionales e internacionales de rescate, mientras las autoridades venezolanas mantienen que las labores "no se suspenden".

Más de 3.000 muertos

El último balance oficial eleva a 3.150 el número de heridos y cifra en 12.721 las familias damnificadas. Además, las autoridades han informado de 189 edificios con daños totales y 585 con daños parciales, así como de afectaciones en 38 hospitales, 44 centros comerciales y más de 1.600 estructuras de otra índole.

Entre los fallecidos figuran 17 españoles, mientras que otros 150 permanecen desaparecidos. También se han confirmado víctimas portuguesas, lusodescendientes y chilenas. En paralelo, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha anunciado la creación de comisiones para evaluar la habitabilidad de las viviendas afectadas y levantar campamentos transitorios para quienes lo han perdido todo.

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